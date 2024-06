Nicole Neumann compartió el momento más tierno entre Manu Urcera y su hijo Cruz

En medio de la felicidad que vive por haber coronado su amor de amor con Manu Urcera con la llegada de Cruz, Nicole Neumann no dudó en recurrir a las redes para compartir dulces momento de su intimidad familiar con sus seguidores.

“¡Muerta de amor con él y con el papá que sos! @manurcera #LosHombresDeMiVida”, escribió la modelo en una foto que subió a Instagram Stories junto a una dilce postal que lo muestra a su esposo dándole un cálido beso en la frente de su bebé.

Horas antes, Nicole (que ya es mamá de Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su anterior relación con Fabián Cubero) había dejado espiar cómo sus niñas la ayudan a atender a Cruz cuando ella no puede estar con el niño.

“Las hermanas lo cuidan así me ducho. Pero igual, no puedo evitarlo, ja. Control freak, who?”, tituló Nicole la historia que subió a Instagram, en la que se la pantalla a través de la cual Neumann controla lo que sucede en el cuarto, mientras toma su baño.

Con el corazón desbordando de amor, la modelo se enterneció al ver como su hija no aparta la mirada de Cruz, mientras está a su cuidado. “Allegra los mira igual de enamorada que yo. ¡Los amo!”, expresó la top, viviendo uno de los momentos más felices de su vida.

Nicole Neumann: “¡Muerta de amor con él y con el papá que sos! @manurcera #LosHombresDeMiVida”.

LA PRIMERA FOTO DE CRUZ

A horas de que Nicole Neumann y José Manuel Urcera se convirtieran en padres de Cruz, el matrimonio compartió la primera foto junto a su bebé.

“¡Bienvenido Cruz! ¡Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón!”, arrancó el posteo en Instagram. Y agregó, en relación a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tuvo con Fabián Cubero: “Hoy ya estás en nuestros brazos. ¡Te amamos! Papá, mamá y tus hermanas”.

“Cerca del mediodía fueron a visitarlo sus hermanas, que ya conocieron a su hermanito”, cerró Guido Záffora en Intrusos.

Fuente: Ciudad Magazine