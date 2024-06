Neurociencia: ¿qué sucede con el cerebro cuando estamos muriendo?

En la misma línea, una investigación que se publicó en 2023 mostró que de cuatro pacientes que estaban en coma, soporte vital y tenían electrodos de electroencefalografía, dos registraron una alta actividad cerebral y se detectaron ondas gamma, las más rápidas. Asimismo, se notó que, a diferencia de las ratas, no se activó todo el cerebro, sino que solo unas partes (asociadas con funciones conscientes) lo hicieron.

De esta forma se podría establecer que, cuando alguien muere, el cerebro entra en un estado hiperactivo. Esto se puede relacionar a las experiencias cercanas a la muerte y como se ven luces y flashes, así como alucinaciones.

Aún no se puede decir con certeza que esto aplica para todos los casos, tampoco se puede descartar esta idea. Borjigin explica que "si bien no hay un comportamiento que indique que el cerebro esté funcionando durante un paro cardíaco, no se puede asumir que no lo esté". Este descubrimiento puede ser el pie para muchas investigaciones centradas en el cerebro.

Fuente: Ambito