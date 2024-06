De Grandis tomó la promesa de lealtad a la bandera a alumnos de 4to grado

Puerto General San Martín conmemoró el Día de la Bandera y rindió un sentido homenaje a la figura de Manuel Belgrano, en el marco de un acto en la plaza Seca del CCM, organizado por la Secretaría de Educación y Cultura municipal y la Escuela N.º 1398 Juana Manso, y presidido por el Intendente Municipal, Carlos De Grandis, quien tomó la promesa de lealtad a la bandera a alumnos de cuarto grado de las escuelas de la ciudad.

Participaron del acto la directora de la Escuela Juana Manso N.º 1398, Liliana Gallegos, la Supervisora Regional, Carina Fontas, el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, miembros del Honorable Concejo Municipal y del gabinete municipal, representantes de Prefectura Naval San Lorenzo, Ciudadano Ilustre, Abel Palena, y el centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Combate de San Lorenzo, representante de Amsafé, docentes, comunidad educativa de la 1398, alumnos y familiares.

Con una plaza colmada de niños que representaron la importancia de la educación pública, gratuita e igualitaria, los presentes recibieron a la Bandera Nacional con un afectuoso aplauso.

El acto

Tras entonar el Himno Nacional Argentino, acompañado por el Coro Municipal de Lenguas de Señas Argentinas, a cargo de la profesora Miriam Grassano, la directora de la escuela Juana Manso, Liliana Gallegos, manifestó: “Si hablamos de Belgrano podemos considerarlo como un hombre que superó a su época. Fue el hombre que primero pensó la inclusión social, las economías, el fomento de la industria, cuestiones de género, la educación popular. Condujo nuestro proceso independentista. Lo dio todo, indicó el camino. Fue el primero en pensar la patria como una mirada colectiva y revolucionaria”.

De Grandis destacó las palabras de la directora y la supervisora, recordó las gestiones del municipio por la escuela Juana Manzo, logrando en su proceso de crecimiento el edificio propio, un hecho histórico para la comunidad educativa, y señaló: “Al igual que aquellos soldados que juraban la bandera, me tocó hacerlo un 20 de junio, cuando tenía 20 años, y estaba haciendo el servicio militar, y me sentí con ese orgullo de poder jurar la bandera, no me olvido de aquel momento”. Además, indicó que “hoy me toca con satisfacción y orgullo tomarles juramento a los niños y niñas de cuarto grado”.

En tanto, reiteró su pedido a la comunidad “defender la tasa de estacionamiento que nos quieren quitar a los municipios portuarios, porque son los recursos genuinos, donde los hemos utilizado para hacer obras de tránsito pesado, pongámonos de pie para que eso no suceda, esta lucha la debemos pelear entre todos, en defensa de los recursos de nuestro municipio”.

Frente a los alumnos de 4.º grado presentes de pie y expectantes, y reafirmando los valores de libertad, solidaridad e igualdad, el Intendente, con la figura de Belgrano de fondo, expresó: “Estudiantes: ¿Prometen defenderla, respetarla, amarla con fraterna tolerancia, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo, y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables? “Sí, ¡prometo!”, lanzaron fervorosamente los alumnos inmortalizando un emotivo momento de sentimiento patrio colectivo.

Para finalizar el acto, se llevó a cabo una dramatización donde los alumnos de la escuela expresaron cómo surgió nuestra bandera, hubo un hermoso concierto de flauta interpretado por los alumnos de 3.er grado junto al profesor Alfonso Muñoz donde tocaron “Canción para la Bandera Argentina”, y un momento de Zamba, donde los alumnos de 6.º grado bailaron “Zambita de mi Bandera”.