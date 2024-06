Tini Stoessel se volvió a cambiar el look, y se transformó en un personaje de Disney

Tini Stoessel reapareció en las redes sociales con un nuevo look, y se comparó con Boo de Monster inc. Recordemos, que cerró una etapa con su último disco “Un mechón de pelo”, y ahora está a punto de filmar una serie protagónica en México.

La cantante pop se mostró con las influencers Eliane Gallero y Carolina, las tres se las vio bailando el nuevo hit de Karol G “Si antes te hubiera conocido”. En el mismo, a las tres se las ve cantando con una brocha de maquillaje a modo de micrófono.

En las redes la compararon con Boo, la niña del film de Pixar Monsters Inc. Ante la comparación, Tini Stoessel compartió el meme en su cuenta de Twitter y expresó: “Jaja, soy”. No obstante, Karol G también compartió el video, y expresó: “Los moñitos Tiniii”.

¿Cuál es el futuro de Tini Stoessel?

Yanina Latorre reveló al aire de LAM (América TV) que Tini Stoessel viajará a México tras sus últimas funciones de "Un mechón de Pelo" para grabar una serie con rol protagónico, y volverá para el 2025 con su tour comenzando en el estadio de River Plate.

Por su parte, comentó que la serie no será con Lali Espósito que todo fue una fake news, y que no será una serie para chicos sino una para adultos. Sin embargo, no pudo revelar cómo se va a llamar y en dónde saldrá ya que quieren que no se filtre nada a la prensa.

“Tini necesitaba, como cierre de este proceso, que es un disco que estuvo ocho meses grabando -este último que largó, que puede gustar o no gustar- sentarse con la gente que la quiere, que son sus fans más allegados, cantarlo, largarlo y hablar. Lo quería hacer a cielo abierto porque ella necesita cantar a cielo abierto”, comenzó la panelista de LAM.

Por último, Yanina Latorre finalizó: "Empieza el tour 2025 con River, con todos los estadios y gira mundial. Y va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ya necesitó parar”.

Fuente: Exitoina