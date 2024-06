Sufre Diego Martínez: Mascherano convocó a cuatro futbolistas del Xeneize para los Juegos Olímpicos

El Xeneize no puede negar la convocatoria de sus jugadores (salvo en el caso que sea por un seleccionado extranjero, como es el caso de San Lorenzo con Iván Leguizamón y la Selección de Paraguay) por lo que no podrá contar con ninguno de ellos en la decisiva instancia de los 16avos de final del certamen continental. Si bien Mascherano dijo que la intención era no convocar a más de dos jugadores por equipo, finalmente esa "regla" no será aplicada y Boca perderá a su columna vertebral.

¿Por qué no llegarían a jugar con Boca los 16avos de final? Porque las fechas pautadas para esa ronda se superpondrían con los Juegos Olímpicos. Conmebol estableció el repechaje para las semanas del 17 (ida) y el 24 julio (vuelta), mientras que el fútbol en la cita olímpica comenzará el 24, dos días antes del evento, y terminará el 9 de agosto (uno antes de la ceremonia de cierre). Incluso podrían perderse la instancia siguiente, en caso de avanzar, ya que la misma tendrá lugar entre el 13 y 20 de agosto, ya que llegarían con lo justo -por lo menos- para el primer partido de esa serie. Pero este panorama se vuelve más complejo si se suma lo que ocurrió en la última fecha ante Nacional Potosí. Es que Guillermo Fernández sufrió su tercera amonestación en la fase de grupos y por esa razón deberá cumplir una fecha de suspensión. Así no podrá ser parte de la ida, con lo que, Martínez no podrá contar con ninguno de sus cuatro volantes titulares.