Se filtraron pruebas del romance entre Majo Martino y Facundo Moyano

El periodista Fede Flowers publicó desde su cuenta de X las pruebas que confirmarían el romance entre Majo Martino y Facundo Moyano tras los rumores.

“Majo Martino fue a Miami a cubrir la Copa América para Mañanísima, hizo firmar una camiseta por la Selección y se la trajo de regalo a Facundo Moyano”, dijo el panelista.

Junto a la imagen de ella con la camiseta puesta mostró el posteo que realizó el ex de Eva Bargiela de la misma remera: “Él agradeció en IG de una manera romántica y un emoji”.

EVA BARGIELA HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE FACUNDO MOYANO

Paula Varela contó en el programa matutino de eltrece qué le dijo Eva Bargiela de la conflictiva separación de Facundo Moyano.

“Me dice que no hay contraro prenupcial, no se firmó nunca y que no quiere un peso de Moyano”, contó la panelista de Socios.

Fuente: Ciudad magazine