Jeremías Ledesma se hizo la revisión médica y será jugador de River

Otro refuerzo para River llegó al país. Jeremías Ledesma, arquero que viene desde el Cádiz de España, arribó al país, se hizo la revisión médica y pronto firmará su contrato con la institución de Núñez.

"Bien, contento", expresó el futbolista de 31 años, quien hoy mismo se someterá a la revisión médica antes de firmar su vínculo con el Millonario (sería de entre tres y cuatro años de duración). Según trascendió, la operación se hizo en aproximadamente cerca de 3.500.000 dólares.

Por otra parte, Conan aseguró que aún no habló con Martín Demichelis -entrenador de River- y que todavía no sabe si estará a disposición para los amistosos (ante Millonarios el martes 9 y frente a Olimpia el sábado 13) por la ausencia de Franco Armani, quien está en la Copa América con la Selección Argentina, y la salida de Ezequiel Centurión. “No lo sé, no es decisión mía eso”, se limitó a decir.