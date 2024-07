Colón aguantó el resultado y sumó un buen empate como visitante

Este domingo, Colón empató 0-0 frente a Almirante Brown en el estadio Fragata Presidente Sarmiento. Con este resultado, mantuvo su liderazgo en la Primera Nacional.

El Sabalero salió a jugar con una línea flexible de cuatro en el fondo, pero de tres en ataque con el adelantamiento de Castet al medio. Por eso la inclusión de Juan Antonini. Esto hacía que Nacho Lago sea un punta más acompañando a Toledo. En los primeros minutos, mejor que Almirante presionando alto y forzando el pelotazo del rival. De todos modos, el local tampoco se quedó y a los 10', un ataque del local descolocó a la zaga sabalera y Acosta apareció solo por la derecha e Ibáñez llegó exigido para darle con comodidad. Fue una aproximación para tomar nota.

Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos La Fragata se fue acomodando para emparejar las acciones. El estado del campo de juego atentaba con la idea de Colón de jugar por el piso, ya que lucía en malas condiciones, sobre todo con mucha arena, lo que hacía más lento todo. Nuevamente el Sabalero la movió bien y casi marca, pero Castet no le pudo dar bien y la pelota pasó cerca. Encendió las alarmas Toledo con una molestia, pero igual siguió.

El elenco de Delfino no lució bien parado en el medio, por lo que no estuvo del todo cómodo, aunque igual era un peligro constante con la velocidad de sus extremos. Bernardi probó un tiro libre, pero sin la fuerza y precisión necesaria, por lo que controló sin problemas el arquero local. Un cotejo chato y con poco para destacar. La mala es que Castet fue amonestado y ahora sí llegó a la quinta, por lo que no jugará ante Patronato.