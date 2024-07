Furia no quiso participar de la foto grupal de Gran Hermano

Juliana Furia Scaglione fue el foco de los escándalos en la final de Gran Hermano (Telefe) donde Bautista Mascia se consagró como campeón.

Luego de que Santiago del Moro abriera el sobre con los resultados, la hermanita se alejó de los festejos y se quedó a un costado usando el celular. Además, de que se viralizó un video en el corte del programa donde parecía estar peleándose con un productor.

Sin embargo, eso no fue todo ya que, según reveló Pía Shaw en A la Barabrossa (Telefe), "cuando termina el programa, todos los participantes se fueron a un sector de Telefe donde se hizo la foto, por primera vez, de la producción de la revista Gente donde convoca en su tapa a todos los participantes de esta edición". En ese momento, "Furia llegó hasta el lugar con todos los compañeros, y cuando estuvo ahí, dijo 'no, yo me voy'. Abandonó y no está en la foto".

"Me parece mal, si la producción decide... la producción que te estuvo bancando, que te estuvo cuidando, y te dicen 'hay una producción para la tapa de Gente', tenés que ir. Esas son las leyes del juego y el contrato que firmaste", acotó Georgina Barbarossa al respecto.

Incluso, Gastón Trezeguet, quien suele defenderla en muchas ocasiones, no la apoyó en esta decisión: "Si yo fuera su consejero le diría... porque una cosa es adentro de la casa y otra afuera. Mezcló lo que había pasado en el juego con una situación real. 'Escúchame, estamos haciendo una tapa de Gente en la cual vamos a promocionar el programa'... ni idea que pasó en el juego, no importa".

Qué pasó con Furia en la final de Gran Hermano

Juliana Furia Scaglione protagonizó un tenso episodio durante la gala de la gran final de Gran Hermano Argentina 2024 (Telefe). En pleno aire, la exparticipante tuvo un fuerte intercambio con un productor. Luego,cuando Santiago del Moro anunció como ganador a Bautista Mascia, se fue del estudio.

Un video publicado por Daniel Ambrosino en la red, mostró a Furia a los gritos con un productor. "Furia se peleó con alguien de producción. Se fue. ¿Festejó? ¿Qué pasó? ¿Te sorprende?", expuso el periodista de América TV.

La Criti, panelista de GOSSIP (NET TV), mostró la situación desde otro ángulo. Juliana se mostró muy irratada con una situación ante a mirada de sus compañeros de reality y los presentes.

Por otro lado, El Ejército de LAM compartió en su cuenta de X otra grabación donde se ve a Scaglione abandonar el estudio tras conocer que Bautista Mascia era el ganador de Gran Hermano 2024. "Asi abandonaba furia el estudio", escribieron junto al clip.

Fuente: Exitoina