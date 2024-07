El después de Gran Hermano: la drástica decisión que tomaron Furia y Telefe

A pesar del furor que generó mientras estaba dentro de la casa de Gran Hermano, Furia no querría más relación con Telefe. Esto es porque, recientemente, se confirmó que tanto la ex hermanita como la producción decidieron romper contrato. Según confirmó Laura Ubfal, el acuerdo del cese del contrato se dio de común acuerdo entre Furia y Telefe. Sin embargo, la periodista y ex panelista del programa no dio detalles de lo que habría llevado a ambos lados a tomar esta decisión.Eso sí, hay que destacar que, desde su salida del reality, la entrenadora recibió varias propuestas de trabajo. Entre ellas se encuentra la que le habría hecho llegar Flavio Mendoza. Aunque, teniendo contrato con Telefe, estaba imposibilitada de realizarla debido a que el canal de las tres pelotas le pide exclusividad por, al menos, un año, informó Minuto Uno.