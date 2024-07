La cruda reflexión de Obi Mikel sobre los jugadores africanos que representan a selecciones europeas

La canción que transmitió Enzo Fernández en su cuenta de Instagram durante el festejo de los jugadores de la Selección Argentina tras consagrarse campeones de la Copa América de Estados Unidos 2024 sigue generando repercusiones. El tema, que hace referencia a los jugadores que tienen ascendencia africana pero juegan para Francia, generó una fuerte controversia y John Obi Mikel expresó su reflexión al respecto.

"Hablé mucho sobre los jugadores que no representan sus raíces africanas. Tenemos reuniones con ellos y sus padres, y les decimos: ‘Escúchame, eres de Nigeria, tu papá es nigeriano, tu mamá es nigeriana, ¿por qué no representarías a Nigeria?", manifestó en el canal de Youtube de Rio Ferdinand.

"No, queremos jugar para Inglaterra, Francia, lo que sea', me responden. Entonces esperan, siguen esperando y cuando llegan a los 25 o 26 años y no son convocados por Inglaterra, entonces llaman a Nigeria. No deberíamos ser tratados como una segunda opción. No somos segunda opción", agregó.