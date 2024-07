El dólar blue se sigue desinflando y se achica la brecha cambiaria.

El dólar blue volvió a caer hoy por cuarta jornada consecutiva, a $1.355 para la compra y $1.385 para la venta.

Se consolida así debajo del valor de $1.400, que lo mantenía con una brecha de más de $100 con los dólares financieros en los últimos días.

En tanto, el Banco Central debió vender US$ 64 millones al intervenir en el mercado cambiario y las reservas internacionales perforaron el piso de los US$ 27.000 millones, a US$ 26.992 millones.

En el mercado paralelo, la divisa desciende $30, y en las últimas dos jornadas ya pierde $60.

La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica por debajo del 50%, lejos del máximo de 62,8% alcanzado el 12 de julio.

El ólar bluearrancó subiendo $135 (+9,7%) en las primeras dos semanas del mes, aunque luego recortó el precio, tras el anuncio oficial del inicio de la intervención en el mercado del dólar financiero por parte del BCRA.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista sube 50 centavos, a $932,50.

El dólar MEP opera a $1.293,27, por lo que la brecha con el oficial se ubica en 38,7%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza $1.294,23 y el spread con el oficial llega al 38,8%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se ofreció a $1.520,80.

El dólar cripto o dólar cotiza a $1.296,10, informó Noticias Argentinas