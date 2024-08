Leonardo Viotti en la ronda de negocios: "Tenemos un potencial como ciudad dentro de la región centro"

Rafaela fue sede de la ronda de negocios "El comercio y la industria en el centro" en el marco del programa provincial Acuerdo Santa Fe.

El intendente Leonardo Viotti estuvo presente en el Salón Verde de la Municipalidad (sede de la actividad) en una ronda de negocios que estuvo orientada a potenciar la participación de los supermercados mediante el abordaje de temas relacionados con los alimentos, el consumo masivo y las cadenas de valor.

Además, del mandatario local estuvieron presentes el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio; la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf; y Francisco López, representante del directorio de Supermercados Pingüino.

Durante el intercambio, Leonardo Viotti consideró: "Tenemos un potencial como ciudad dentro de una región centro en donde veo que sus gobernadores tienen las ganas de avanzar en un trabajo conjunto que se materializa en acciones concretas como estas en donde la capacidad productiva que tenemos es el principal activo".

El intendente mencionó: "Debemos generar proyectos conjuntos para potenciarnos. Rafaela va a participar para que todo sea fructífero para nuestra gente, nuestros empresarios y nuestras empresas".

Convocatoria, apoyo y gobierno activo

Por su parte, Patricia Imoberdorf expresó que a la ronda de negocios "veníamos convocándola desde hace un tiempo. Esto es muy importante para las empresas, para las pymes de Rafaela y la región para encontrarse con compradores que de otra forma no podrían traccionar sus ventas".

A su tiempo, Francisco López dijo: "Convocados por la Provincia y el Municipio seguimos acompañando esta iniciativa. La verdad es que este es un gobierno activo y nos parece interesante".

"Apoyar al entramado local es parte de nuestra filosofía de trabajo y nos damos cuenta de que en este tipo de eventos aumentan nuestras posibilidades. Por eso acompañamos y sentimos que este ecosistema se alimenta con el aporte de todas las partes y es ahí en donde nos van a encontrar a nosotros", manifestó.

Finalmente, Rezzoaglio indicó que la convocatoria incluye a todos. "No hay ningún tipo de requisitos en cuanto a la facturación del comercio. En el caso de Rafaela, agradecemos el apoyo del Gobierno municipal y digo que las cadenas de supermercados nos están pidiendo nuevos jugadores porque ellos sufren la presencia de los monopolios. No obstante la gente no puede comprar y de allí el auge de las segundas marcas".

"Santa Fe tiene muchas calidades en sus productos y no merece tener que sostener segundas marcas. Entonces, para una pyme, un supermercado mediano puede ser una oportunidad", concluyó.

Vale mencionar que la ronda de negocios "El comercio y la industria en el centro" es organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y cuenta con más de 230 inscriptos representantes de 15 rubros de las áreas servicios e industrias".