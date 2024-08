Se retrasa la habilitación del Puente Carretero

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, informó que el Puente Carretero podría estar habilitado nuevamente a finales de octubre. Este anuncio llega después de un extenso período de reparaciones que comenzaron en noviembre del año pasado.

Poletti comunicó que aún restan aproximadamente 60 días de trabajo para poder retirar el Puente Bailey, una estructura temporal instalada para permitir el paso mientras se realizaban las reparaciones en el puente principal.

En relación con la construcción de un nuevo puente Carretero, Poletti adelantó que se llevará a cabo una reunión con el intendente de Santo Tomé para discutir los detalles del proyecto.

"Lamentablemente seguimos en obras que no podemos habilitar. Me comuniqué con Vialidad Nacional porque me interesa saber el ritmo de obras, cuándo vamos a terminar con esto. Desde noviembre del año pasado estaba para arreglar y estamos todavía en agosto, septiembre y seguimos. Según se me planteó, son 60 días más que tenemos que esperar. Aparentemente para octubre, a fines de octubre se podría habilitar el puente para todos”, sostuvo Poletti.

El intendente subrayó que, mientras se avanza con la nueva obra, el objetivo inmediato es reabrir el puente actual para su uso sin controles adicionales, pero con la prudencia necesaria. La prioridad del municipio es facilitar todas las medidas posibles para agilizar los proyectos y la futura licitación.