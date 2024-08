Coad y Amsafe se manifestaron en defensa de la educación pública

En el marco del conflicto universitario y frente al debate en el Congreso de la Ley de Esencialidad en Educación desde Coad dicen “no” y consideran a la educación como “un derecho humano y no un servicio” y convocan a realizar un “urgente” plan de lucha para “resistir la ofensiva anti derecho y el ajuste”.

“Hay un proyecto presentado en el Congreso, que aparentemente, si tienen quorum, lo tratarían mañana -miércoles 14 de agosto-, que pretende declarar a la educación como un servicio esencial, dejando de lado la educación como derecho, y buscando limitar el derecho a huelga. No es porque tengan un interés particular sobre la educación, porque si no, la estarían financiando”, dijo Federico Gayoso, secretario general de Coad.

En ese sentido, desde Coad convocan a “manifestar nuestra posición y exigir urgente un aumento del presupuesto educativo para las universidades, las escuelas y los salarios de toda la docencia”.

A modo de ejemplo, Gayoso señaló que “los diputados que presentaron este proyecto son los mismos que no dieron quorum para tratar el financiamiento de las universidades. Entonces, por un lado, no quieren tratar el financiamiento de las universidades, aumentar el presupuesto para que puedan funcionar bien, y por el otro, pretenden limitar el derecho a huelga, que no es más que lo que estamos viendo en otros sectores”.

«Si agarramos el DNU 270, con el cual está gobernando el actual presidente, vemos la cantidad de sectores que nombra como esenciales, que realmente es una locura, creo que no queda ningún sector del trabajo por fuera de lo que ellos consideran esenciales, que no pueden realizar huelga. Es un plan de ajuste permanente y de desfinanciamiento, no les queda otra que limitar la acción de los trabajadores», disparó inidgnado.

Asimismo, Gayoso recordó que hoy un docente que recién inicia, sin antigüedad y que trabaja 8 horas diarias, «o sea que no tiene margen para generar más recursos por otro lado», está cobrando 540.000 pesos . «Esto tiene ver con la falta de paritaria, el ninguneo permanente en las paritarias de parte del Gobierno, y eso nos lleva a la situación que casi el 60% de la docencia universitaria cobre salarios de pobreza. Algo similar ocurre con los docentes de las escuelas, con esta decisión también del Gobierno provincial de descontar los días de paro», apuntó.

« Esta idea de crear la educación como servicio esencial, esta gran mentira, apunta a avanzar aún más sobre lo que entendemos como un ataque muy fuerte a nuestro derecho a la protesta . Lo venimos denunciando, descuento del día, imposición de un presentismo extorsivo que también se descuenta en las jornadas de paro, una campaña muy fuerte de ataque a la docencia, y aún así, evidentemente no le alcanza», describió sobre la situación que atraviesan.

En la misma línea, el secretario de Coad consideró que «esto claramente es volver al siglo XIX, es prohibirnos el derecho de huelga, y esto es lo que vamos a estar rechazando mañana, va a haber una delegación de compañeros que va a participar de la convocatoria en el Congreso en Buenos Aires, y vamos a apostar a convocar al cuerpo de delegados, desde las 11 de la mañana, en la Plaza Montenegro, junto con otros gremios, rechazando esta esencialidad, defendiendo nuestro derecho a la protesta, y también reclamando por presupuesto a la educación, reclamando por salario».

Finalmente Gayoso resaltó que «recursos hay, lo que falta es voluntad política de mejorar el salario docente, los docentes universitarios arrancan de 540.000 pesos, salarios bien en la línea de la pobreza y le sumamos también la definición del gobierno provincial de avanzar sobre nuestros derechos jubilatorios, una ofensiva muy fuerte, que es integral, por eso la estamos rechazando, por eso vamos a estar mañana concentrándonos en unidad con otros gremios y viajando a Buenos Aires y reclamando también de nuestra parte la necesidad de una convocatoria, una asamblea provincial, tenemos que ver cómo la seguimos, cómo enfrentamos a un gobierno tanto a nivel nacional como a nivel provincial, muy autoritarios, que apuestan a bajar los presupuestos, que atacan de forma sistemática a la docencia y nos parece que lo que hay que hacer es enfrentarlos y en unidad».

Escuchar la nota completa: