Se lanzó la campaña "Santa Fe sin Hambre"

En el día de hoy, se realizó el lanzamiento de la campaña "Santa Fe sin Hambre". La iniciativa cuenta con la participación de organizaciones e instituciones sociales, educativas, religiosas, gremiales y políticas de la ciudad de Santa Fe. En un comunicado de prensa, explicaron que "buscan construir una respuesta colectiva ante la situación socioeconómica".

"Ante la gravísima situación socioeconómica que se encuentran atravesando miles de familias santafesinas que carecen del sustento alimentario diario, decidimos convocarnos a construir una respuesta colectiva, sólida y amplia, que practique la solidaridad activa, capaz de revertir este doloroso cuadro social. Así nace Santa Fe sin hambre", explicaron en el mismo comunicado.

"Nos proponemos desplegar una campaña que visibilice la magnitud de la problemática del hambre en la ciudad, entrevistando a personas que asisten a comedores, copas de leche, y merenderos que funcionan en instituciones sociales, barriales, religiosas y comunitarias. Realizaremos, también, un minucioso relevamiento de los mismos y de quienes allí trabajan", agregaron.

Santiago Gunst, del Movimiento Evita, también se refirió a la campaña: "Hemos encontrado que se han acercado a los comedores comunitarios, a las copas de leche, trabajadores formales. Esta situación no la veíamos en años anteriores: trabajadores que están hoy bajo la línea de pobreza y que se encuentran en la necesidad de asistir a estos espacios comunitarios para recibir un plato de comida. Lo que están viviendo las compañeras que sostienen los comedores es que no solo está yendo más gente, sino que los recursos no están alcanzando. La baja de los recursos a nivel nacional fue un golpe enorme, y lamentablemente ni la Municipalidad ni la Provincia están a la altura de poder responder a esta demanda en Santa Fe".

Además, brindó datos de la situación social en la Ciudad de Santa Fe. "Estamos hablando de que, entre los chicos menores de 14 años, un 80% está bajo la línea de pobreza. El 60% de las personas en el Gran Santa Fe están bajo la línea de pobreza, y un 18% son indigentes. Más de un millón de niños no están pudiendo comer más de una vez al día, y la calidad de la comida realmente es desastrosa. Entonces, si no nos preocupamos por este presente, ¿qué nos queda para el futuro?".

