Fabiola Yañez amplió su denuncia y culpó a Alberto Fernández por su problema con el alcohol

La ex primera dama Fabiola Yañez declaró este martes durante cuatro horas por videoconferencia desde Madrid ante el fiscal federal Ramiro González en la causa por violencia de género. En tanto, el juez Julián Ercolini rechazó que la defensa de Alberto Fernández esté presente en la audiencia.

En la víspera denunció “violencia reproductiva”, “golpes constantes” y apuntó además contra una exministra por no protegerla.

La fiscalía a cargo de Ramiro González ya tiene todo preparado para la audiencia. El testimonio y la ampliación de la denuncia serán clave porque Fabiola prometió dar precisiones, responder preguntas para que la justicia pueda avanzar en las medidas probatorias.

La causa está actualmente en los tribunales de Comodoro Py. El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa sobre irregularidades en la contratación de seguros en la que está imputado Alberto Fernández, se encontró con el material sobre violencia de género y dispuso la apertura de un nuevo expediente que por sorteo le tocó a él.

El magistrado la delegó en la fiscalía por lo que Ramiro González encabezará la audiencia, con la colaboración de su colega Carlos Rívolo, el primer fiscal del caso.

También colaboran a Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta.

La declaración de Fabiola Yañez de este martes

Según informó Vanesa Petrillo en C5N, Yañez amplió este martes en su declaración lo presentado en su escrito del lunes. En el zoom con el fiscal, la ex primera dama señaló tres hechos en particular de violencia que la marcaron.

Uno de estos hechos fue que, en una oportunidad, Fernández la tomó violentamente del cuello, lo que se traduce directamente en un ahorcamiento por parte del ex presidente hacia quien entonces era su pareja.

Por otro lado, Yañez volvió a referirse al aborto que, según contó, Fernández la habría obligado a realizarse por el 2016. No obstante, en esta ocasión la ex primera dama aseguró que habría comenzado a beber alcohol a causa de este hecho.

Por último, Yañez ratificó que las fotos en las que se la ve golpeada son producto de los golpes que lo propinó su ex pareja, y no de un tratamiento estético como quiso instalar Fernández. Además, afirmó que presentaría más pruebas, aunque todavía no lo hizo.

Por su parte, Leo García amplió lo dicho por Petrillo, y aseguró que las fotos son del día en el que Yañez le dijo a Fernández que se quería ir de Olivos.

Además, el periodista contó que la ex primera dama aseguró en su declaración que cuando el ex presidente la veía mal o sentada, "se ponía a gritarle".

La palabra de la abogada de Fabiola Yañez tras la declaración

En declaraciones a la prensa, la abogada de la ex primera dama dio detalles sobre el estado de la presunta víctima: "Fabiola me pidió que intentemos de seguir en una línea de confidencialidad y, por lo tanto, no responder preguntas porque para eso está la Justicia".

"Ella pudo declarar. Se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada, por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la fiscalía y el juzgado que está interviniendo. Ahora solo resta confiar en la Justicia y seguir los pasos procesales", agregó.

Y concluyó: "Les pido mil disculpas por la cuestión de confidencialidad que tenemos a pedido de ella. No creo que haga falta que vuelva a declarar".