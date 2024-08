Nueva marcha por Loan en Corrientes a dos meses de su desaparición

Familiares y vecinos de la ciudad correntina de Goya realizaron esta tarde una nueva marcha, a dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor que se extravió el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio.

Los padres del niño, María Noguera y José Peña, participaron de la movilización -en la Plaza Mitre- junto a su abogado Fernando Burlando para reclamar por la aparición con vida de su hijo.

También estuvo la monja Martha Pelloni, conocida por su activa participación en el caso de la joven María Soledad Morales, asesinada en Catamarca en 1990.

En tanto, por la desaparición de Loan están detenidos Laudelina Peña, tía del pequeño, su marido Antonio Benítez; Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo los imputó por la presunta sustracción y ocultamiento del menor de 5 años.

Asimismo, se aguarda el resultado de pericias claves que podrían darle un nuevo rumbo a la causa. En este sentido, se tiene que conocer qué indica el cotejo de la mancha de sangre

encontrada en el guardabarros delantero derecho de la camioneta blanca del matrimonio detenido.

Aunque en principio la causa está caratulada como "sustracción de menores", la misma podría modificarse de acuerdo a lo que revelen dichas pericias.

Otras de las cuestiones que se supo en estas últimas horas es que la defensa de José Peña, padre de Loan, solicitó el rastreo satelital de los teléfonos de todos los presentes en el almuerzo en la casa de la abuela Catalina aquel 13 de junio y la Justicia lo aprobó.

Los expertos destacan que este rastreo permitirá obtener con mayor precisión la ubicación de cada uno de los participantes antes, durante y después de la desaparición del menor.

En tanto, este miércoles se llevará a cabo una nueva marcha, pero en la localidad de 9 de Julio, donde se produjo la desaparición del menor, informó Noticias Argentinas.