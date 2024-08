Central abrirá la serie frente a Fortaleza y buscará sacar diferencia como local

Este miércoles a partir de las 19:00hs, Rosario Central recibirá a Fortaleza en el Gigante de Arroyito por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El árbitro del encuentro será el venezolano Alexis Herrera.

Luego de la victoria en el Clásico frente a Newell's, el Canalla apunta todos los cañones a este duelo. Sin dudas, el certamen internacional se convirtió en el máximo objetivo del año y querrán sacar ventaja como local.

En cuanto al equipo, en la práctica de ayer Matías Lequi puso un once que seguramente serán los que saldrán hoy a la cancha. El técnico interino plantó dos cambios con respecto a la victoria ante la Lepra: Maximiliano Lovera por Tomás O'Connor y Enzo Copetti por Marco Ruben.

Vale recordar que el máximo goleador histórico no fue citado por culpa de la molestia muscular que padeció el sábado frente al Rojinegro. En cambio, Augusto Solari tuvo su primera convocatoria tras haberse incorporado esta semana al plantel.

Por su parte, el Tricolor de Acero llega en un gran momento a este partido con un récord de siete victorias y un empate en los últimos ocho partidos del Brasileirao que lo colocan en la segunda posición. No obstante, de cara a este primer cotejo de la serie perderá a su goleador: el argentino Juan Martín Lucero, que en 2024 anotó 22 goles en 44 juegos, no se repuso de una molestia y no estará presente esta noche.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Jonathan Gómez, Franco Ibarra, Mauricio Martínez; Maximiliano Lovera; Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Matías Lequi.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Marinho, Renato Kayzer y Breno Lopes. DT: Juan Pablo Vojvoda.