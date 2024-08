El gobierno reglamentó las SAD y le puso plazo a la AFA para adecuar su estatuto

El nuevo decreto se jacta de los cambios realizados en aquella oportunidad y da un marco regulatorio con mayor detalle. En su artículo primero define que los “asociados a las asociaciones civiles” serán “quienes participen en la asamblea extraordinaria de la asociación que considere la decisión de transformar a la entidad en sociedad anónima o resuelva ser socia de sociedades anónimas”.

Por otro lado, en el artículo segundo especifica que pese a que aun no se hayan adaptado los estatutos o códigos internos de las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”, que haya elegido convertirse en una SAD.

En ese sentido, aclara que todos los clubes y asociaciones “ tendrán derecho a mantener su participación en toda competición en la que intervinieran bajo su estructura jurídica anterior y en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a la modificación producida ”.

Por último, se le da un plazo de un año a partir del día de la fecha (miércoles 14 de agosto de 2024) para que la AFA y el resto de asociaciones, federaciones y confederaciones adapten sus normas a esta medida. “ El período de UN (1) año establecido en el artículo 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023 se contará a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto” .

Hoy por Decreto 730/24 se reglamentaron los artículos de la Ley de Deportes 20.655 referidos al tema que públicamente se ha dado a conocer como de Sociedades Anónimas Deportivas. El Decreto reglamenta las condiciones bajo las cuales los clubes podrán transformarse en sociedades… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 14, 2024