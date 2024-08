La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "no se dio cuenta" que le habían gatillado y que fue informada del intento de asesinato cuando el hecho ya se había consumado y Fernando Sabag Montiel, el principal imputado, ya había sido detenido por las personas de seguridad que la custodiaban.

Asimismo, sostuvo que "hoy sería imposible de hacer un golpe de estado a la vieja usanza" pero que "hay otros modos" para desplazar a las personas "que están en contra" de ciertas políticas.

Por otro lado, señaló que "si no hay una articulación con los medios hegemónicos y el poder judicial, que es el poder económico concentrado", estas situaciones no podrían suceder.

"Los que nos oponemos a esa entrega (del país) nos quieren eliminar con un tiro o con una sentencia, como tituló Clarín: 'el tiro no salió pero la sentencia sí'. Hay una sociedad muy compleja a la que le han alterado la psiquis", indicó.

Además, resaltó que "cuando uno ve a las personas que han sido elegidas para representar a los argentinos decir lo que dicen en los medios es preocupante" y señaló que "quienes gobiernan se parecen a quienes son gobernados" porque "si no, estaríamos en frente a una anomalía".

La ex mandataria señaló que, si bien estaban ante los autores materiales de su intento de magnicidio, "faltan los autores intelectuales y los financiadores". Asimismo, sostuvo que estos no tienen deudas con ella, por haber sido la víctima, "sino con la democracia y la política sigue siendo una herramienta para cambiar la sociedad y no para estigmatizar ni para matar a nadie".

Por otra parte, aseguró que "marcaron" su despacho para atacarla, a la vez que dijo que algunos grupos iban a su casa para insultarla y que, sin embargo, no tiene "ninguna novedad de parte de la Justicia".

“Había grupos que venían a mi casa y me insultaban. Las agresiones fueron peor después de la pandemia", detalló.

La ex presidenta sostuvo que "sufrió mucha violencia" por ser la "única mujer electa" para ocupar la presidencia de la Argentina y por las decisiones que tomó durante su mandato como, por ejemplo, crear una Asignación Universal por Hijo (AUH) o defender los derechos de los trabajadores. Asimismo, aseguró que "hay una innumerable cantidad de políticas" que molestan a la oposición y que llevan a manifestar dicha agresión.

"Imagínense a la inversa si hubiera habido un atentado contra (Mauricio) Macri y aparece un diputado de Unión por la Patria en el medio. Todo tiene que ver con todo", argumentó la ex mandataria en referencia a Gerardo Milman, quien fue señalado por haber dicho "cuando la maten voy a estar en la costa".

Con respecto al episodio del intento de magnicidio, expresó: “trato de no ver la imagen de la empuñadura del arma, seguramente tenga que tener algún impacto, no me psicoanalizo ni nunca lo hice, tal vez debería hacerlo”.

En la misma línea agregó: “Viendo cómo otros dirigentes han endeudado el país y caminan como si nada y a mí me haya pasado esto… Dios sabe por qué hace las cosas. Soy muy creyente.”

“No se bancan que una mujer tenga razón y que no puedan rebatirle lo que hace con fundamentos, no sirvo como mascota del poder. Si un hombre se opusiera a lo que me opongo yo, no les molestaría tanto. No soy feminista pero no soy estúpida”, sostuvo.

Para finalizar, indicó: “Voy a hacer un ejercicio de olvido porque para poder seguir hay que pasar por alto en determinadas cosas", informó Noticias Argentinas.