El Gallego tras la derrota en el Clásico: "Es una situación difícil y hay que salir"

La derrota en el Clásico provocó otro cimbronazo en el Parque. El golpe tuvo consecuencias inmediatas con el enojo de los hinchas en redes sociales, con cuestionamientos a la dirigencia, jugadores y entrenador; una bandera de apriete en la puerta del predio Bella Vista; y una marcha en el club donde hubo cánticos contra el presidente Astore y varios futbolistas.

En medio de esta situación delicada, la continuidad de Sebastián Méndez entró en discusión, incluso se pensó que el DT podía renunciar ya que tras la derrota del sábado optó por no hablar en Arroyito. Finalmente el Gallego no presentó la renuncia y en charlas con Astore y Ariel Michaloutsos, el Gerente Deportivo, manifestó su intención de continuar, aunque de parte de la dirigencia hubo críticas y el técnico sabe que el aguante el poco, tal vez hasta el partido del miércoles por Copa Argentina ante Central Córdoba en San Nicolás.

“El entrenador está atado siempre a lo que decida el club. Yo estoy fuerte, pasé por momento mas apremiantes. Sentimos que podemos cambiar esta historia, aunque nosotros no tomamos la última decisión”, señaló Méndez tras la práctica del martes, luego de varios días turbulentos repletos de versiones.

“No brinde la conferencia de prensa después del clásico porque hubo una falta de respeto, No hablé tras el partido porque pasó algo que no me gustó. Pido disculpas, porque suelo hablar siempre. Entiendo que hay que dar la cara”, confió el DT, explicando por qué no dio conferencia tras la derrota, aunque sin detallar esa “falta de respeto” que sintió que hubo tras la derrota.

Méndez hizo referencia al Clásico y remarcó que el equipo “dio todo” y “no hay reproches”, por eso demoró los cambios. “Yo creo que siempre estuvimos en partido, prácticamente no nos habían llegado. Al equipo lo veía bien físicamente, por eso no había hecho cambios. Esperaba un poco por Ever, que es un jugador que dentro de la cancha puede dar algo distinto. Banega jugó el sábado porque era el clásico, llegó con lo justo. Hizo un gran esfuerzo, al igual que Fernández Cedrés, que por su forma de jugar estaba bien. Después se pierde y todo esto que digo se desmorona”, comentó.

“Perder el Clásico duele, sabemos que es una situación difícil y hay que salir. A la gente la entiendo, yo también soy hincha de fútbol. Pero la agresión no ayuda nunca”, destacó el DT sobre el enojo de los hinchas, que puede hacerse sentir fuerte el viernes ante Racing. Y agregó: “Entiendo más que nadie al hincha genuino, yo también fui hincha. Entiendo la desesperación. Trataremos de doblegar el trabajo para hacer un buen partido el viernes y empezar a enderezar esto. Sabemos la situación en la que estamos, sabemos que es compleja”.

En cuanto al enojo de los hinchas, el DT comentó: “Tenemos que ser lo más profesionales posibles. Yo nunca voy a estar de acuerdo con las agresiones, sí entendemos la manifestaciones, el enojo de la gente, hace 30 años que estoy en el fútbol y esto sucede siempre. Hay que sobreponerse, demostrar dentro de la cancha que somos un equipo más duro. Después se puede jugar bien o mal, pero hay que tener una fortaleza y sobreponernos a los momentos malos”.