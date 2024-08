Hallaron sin vida un cuerpo que sería de un bebé en Coronda

La ciudad de Coronda se encuentra conmocionada tras el hallazgo de un cuerpo de un bebé en pleno barrio Héroes de Malvinas. Investigan si se trata de un recién nacido o de un feto de desarrollo avanzado.

La situación fue alertada a las autoridades policiales por los propios vecinos de Bulevar Oroño, y al lugar arribó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Científica.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. Una vecina del lugar, que fue quien alertó al 911 sobre el hallazgo, expresó: "Estamos muy mal porque es algo de no creer. Yo estaba adentro tomando mates y mi bebé estaba jugando afuera. Me llamó diciendo que el perro andaba con ropa, pero no le di mucha importancia. Después, me vuelve a decir que el perro andaba con un pantalón".

Finalmente, la mujer relató que "una vecina dijo de dónde venía el perro y, cuando fuimos a ver, había basura quemada y una mancha de sangre".