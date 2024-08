Viviana Canosa reapareció en los medios: "Me ofrecieron hacer un programa"

Viviana Canosa reapareció en los medios tras su exabrupta salida de LN+ y El Observador, donde tenía sus propios programas como conductora.

La periodista siempre se caracterizó por expresar lo que pensaba y, llegó un momento, que esta sinceridad le jugó una mala pasada. Por esa razón, directo para El País, se refirió a su presente donde todavía no ha conseguido asentarse en un nuevo empleo: "Me ofrecieron hace poco hacer un programa de entretenimientos y dije 'ni a palos', yo no me veo. Por más que lo pudiera hacer bien, hoy tengo que sentirme muy cómoda en el lugar de la tele, no me da lo mismo un programa que otro".

"Estoy diciendo a muchas cosas que no, también es un ejercicio, porque te tienta decir que sí. Pero me escucho y me doy cuenta que no me está dando felicidad, imaginármelo no me fascina. Es difícil cuando estás trabajando decir que no. Va a llegar un día que voy a decir 'esto me encanta, vamos por acá'", reveló.

Además, expresó la sorpresa que se llevó cuando la bajaron del aire de ambos programas: "Lo primero fue que 'si no voy a poder decir lo que quiero, bueno está bien'. Después me dio bronca sentir que contar la verdad y decir lo que pasa, a veces a mucha gente no le gusta escucharla y a mucha otra no le es negocio. Ahí empecé a tener una especie de crisis de decir, 'bueno, ¿por dónde es?'. Y, finalmente, llegó la calma porque estoy convencida de lo que hice, lo seguiría haciendo, tal vez de otra manera, pero por mi propia salud mental. Creo que el equilibrio va a volver a estar en los medios, criticar al gobierno que se fue y al actual. Me estoy tomando un tiempo para mí de poder ver a la distancia lo que dije, que sostuve y conté, de lo que me hice cargo y que me podía costar un trabajo, no pensé que los dos. Y acá estoy plantada, esperando poder decir con libertad lo que siento".

