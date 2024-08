Tamara Pettinato romperá el silencio tras el escándalo con Alberto Fernández

Hace una semana que Tamara Pettinato está en el centro del escándalo por la viralización de su video coqueteando con Alberto Fernández, y se supo cuándo hará un descargo exhaustivo sobre lo que sucedió en el despacho del por entonces presidente de la Nación.

“Hoy cree que vuelve a la noche a trabajar”, aseguró Paula Varela sobre la panelista de Bendita.

Sin embargo, Pettinato no fue específica con la periodista de Socios del Espectáculo sobre si rompería el silencio en vivo en el programa de Beto Casella, o si lo haría en Final Feliz, su propio ciclo semanal del streaming Blender a partir de las 23.

De hecho, Augusto Tartúfoli había asegurado en X: “Hoy rompe el silencio Tamara Pettinato en su programa de Blender. No hablará en Bendita, donde se siente descuidada”.

Tartu sobre Tamara Pettinato.

“En Blender dirá que la persona de 65 años de la que habló como su novio que no sabía co... no es Alberto Fernández”, concluyó Tartu.

Fuente: Ciudad Magazine