Lula afirmó que no tiene datos confiables para reconocer el triunfo de Maduro en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que todavía carece de elementos

"confiables" de la autoridad electoral venezolana para determinar al vencedor de las elecciones presidenciales de ese país, aunque aclaró que hay que respetar la soberanía del país vecino.

"Todavía no", respondió el mandatario brasileño, al ser consultado sobre si reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, en una entrevista con Radio T de Paraná (sur).

Lula da Silva afirmó que Maduro le debe "una explicación a la sociedad brasileña y al mundo" en referencia a las actas del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones.

El presidente de Brasil dijo que conversó sobre la situación venezolana con su par colombiano, Gustavo Petro, el miércoles.

"No puedo decir que la oposición fue victoriosa porque no tengo los datos y tampoco puedo decir que ganó Maduro porque no están los datos", dijo el mandatario brasileño, quien aclaró que no es bueno que un presidente de un país opine sobre la política de otra nación.

Lula da Silva defendió el establecimiento de un Gobierno de coalición en el país vecino, con la participación de la oposición, o incluso que se convoquen nuevas elecciones.

"A Maduro todavía le quedan seis meses de Gobierno, no terminará hasta el año que viene. Es importante el sentido común, podría hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez llamar a nuevas elecciones, establecer un criterio para la participación de todos los candidatos, crear un comité electoral no partidista, en el que todos participen, y dejar que veedores de todo el mundo

observen las elecciones", aseguró.

El mandatario dijo que tampoco podría juzgar al Poder Judicial de otro país, al citar que el Gobierno venezolano envió un recurso al Tribunal Superior de Justicia sobre el resultado, informó Noticias Argentinas.