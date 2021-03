Rial habló sobre la mudanza de su hija Morena a Córdoba

La temporada teatral de verano que Morena Rial (22) pasó en Carlos Paz, donde integró el elenco de La Mentirita, cristalizó el deseo de la actriz de quedarse a vivir de forma indefinida en Córdoba. Cerca de Facundo Ambrosioni (21), el padre de Francesco Benicio (1), se trata de una elección de vida que a Jorge Rial (59) le cuesta asimilar.

“Morena esta muy bien, está viviendo en Córdoba, donde hizo teatro hasta hace poquito”, comentó Jorge en una entrevista con Martín Fernández Paz para Teleshow. “Fran, mi nieto, está hermoso. Está por cumplir los dos años. Ya tiene su colegio que va a empezar apenas cumpla los dos años. Morena está armando su vida allá, lejos mío”, continuó.

Leer también: Rial ya tiene fecha de debut para TV Nostra

Tras una pausa, el conductor admitió: “Eso me pone mal porque ver poco a Fran me pone mal. Pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche nos hablamos por la camarita”. Acto seguido, Rial enfatizó: “Por suerte el vínculo de padre e hija está muy bien. Atravesamos tormentas increíbles, pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Es mi hija y la voy a amar siempre, por más cosas que diga de mí se las voy a perdonar”.

"Me consultó sobre irse a vivir a Córdoba. Fue consensuado. Yo le dije que si era feliz, y que si Córdoba es su lugar en el mundo, como cree que lo es está bien. ¿Por qué la voy a tener atada a un lugar en el que no se siente cómoda? Ella se siente cómoda allá y no sé por qué, es algo que nunca me expliqué, pero se siente cómoda allá. Si un día no se siente cómoda y quiere volver, se vendrá. Siempre va a ser mi hija y va a tener mi apoyo, para cosas lógicas, ¿no?”, aseguró.

“Cuando hace cosas que no me gustan se lo digo también. Su festejo de cumpleaños no me gustó y se lo dije. Fue en plena pandemia, no me gustó y se lo dije. Pero es grande, es mayor de edad. Pero cuando tenga que marcárselo se lo voy a marcar. A las dos, a Rocío también. Pasa que ella no es mediática”, expresó Jorge Rial sobre Morena.

Fuente: Ciudad Magazine