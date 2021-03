Yanina Latorre trató a Flor Vigna de "mosquita muerta"

Yanina Latorre, una vez más, fue lapidaria con Flor Vigna de cara a lo que será La Academia 2021, el nuevo reality que habrá en Showmatch desde el próximo mes de abril.

Tras la confirmación en LAM de que Rocío Marengo estará en el nuevo certamen conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, las panelistas de Los Ángeles de la Mañana brindaron su opinión.

Ese fue el puntapié para que Yanina haga una comparación sin filtro entre Marengo y Flor Vigna, quien a diferencia de la autora del baile del koala, fue bicampeona del Bailando.

“Yo prefiero a ella que a 'las' Flor Vigna que se hacen las mosquitas muertas y que después no les sacás ni una palabra”, lanzó la mediática.

Atento a esas declaraciones, De Brito le preguntó a su compañera si la exparticipante de Combate “le aburre”, y la rubia contestó de manera afirmativa. “Sí, aunque me sigan puteando los fans. No le deseo nada, es re talentosa Flor Vigna, pero en el reality me deja con ganas”, sostuvo.

Fuente: Exitoina