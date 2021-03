Nuevo capítulo entre IAPOS, Tiago y una droga necesaria para vivir

El pasado 15 de marzo la Justicia dio lugar a una medida cautelar presentada por los abogados de Tiago Giansily, la cual ordenó al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) administrar Spinraza al joven de 20 años de edad, quien a los dos fue diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal (AME) una enfermedad de carácter genético, que se manifiesta por la pérdida progresiva de la fuerza

Sin embargo, la mutual apeló el fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4° Nominación que obligaba a entregar el medicamento. En consecuencia, esta mañana familiares y amigos de Tiago realizaron una manifestación frente a los tribunales santafesinos.

“Queremos que la justicia no dé lugar a la apelación porque necesito este medicamento de forma urgente. Me siento muy frustrado, pero sé que no estoy solo en este pedido” dijo previo a ingresar a tribunales al aire de Mañana OH!.

“En un primer momento cuando se dio la noticia de que el fallo salía a favor mío se dio muy rápido, pero yo sabía que esto podía suceder”, reconoció el joven.

“El tiempo es oro, porque ya estábamos averiguando la fecha de aplicación del medicamento, pero volvemos nuevamente a empezar de cero", subrayó Tiago.

Ahora la decisión dependerá exclusivamente de lo que resuelva la Cámara Civil y Comercial de segunda instancia, que deberá tomar la decisión para saber si da lugar a la apelación o si, por el contrario, a la decisión del juez de entregarle el medicamento.