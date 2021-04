Se realizaron nuevas obras de mejorado para potenciar el Parque Recreativo

Con la premisa de sostener con más y mejor inversión municipal los espacios públicos, el intendente Municipal, Carlos De Grandis, habilitó ayer por la tarde nuevas obras en el Parque Recreativo Municipal. Constan de un nuevo edificio administrativo, nueves salones gastronómicos y proveeduría. También plaza seca y grupo sanitarios para el sector comercial, pórtico de ingreso, estatuas de caricaturas, luminarias, desagües pluviales. A su vez, un nuevo edificio de recepción de los visitantes.

Esto genera mejoras sustanciales al desarrollo urbano dentro de un verdadero pulmón verde que ya es una atracción en toda la región.

Los tiempos de pandemia han impedido en el último año la posibilidad de utilizar el predio. No obstante el municipio encaró obras que no hacen más que embellecer un lugar elegido por los puertenses y los visitantes de la región. "Hicimos un esfuerzo muy lindo en un lugar que desde el comienzo de la pandemia no hemos podido utilizar. Esta pandemia no nos permitió abrir el camping al público y así seguiremos, pero estas obras las hemos concretado para embellecer aún más este pulmón verde de la ciudad", indicó De Grandis, quien recibió el acompañamiento del secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, Alejandro Grandinetti.

Inauguración

Participaron de la habilitación de las obras los concejales Carlos Alberto Marinucci, Juan Manuel De Grandis, Walter García, Sonia Grassano, miembros del gabinete municipal, y vecinos que se acercaron a disfrutar una sorpresa musical.

En este sentido, la jornada contó previamente con la presencia de "Los Lirios de Santa Fe", que pudieron actuar en un escenario montado al aire libre. Fue en un sector frente al ingreso del Parque Recreativo, sobre el acceso a la Autopista Rosario-Santa Fe. Todo se desarrolló bajo un riguroso protocolo sanitario que incluyó círculos de distanciamiento, y que permitió disfrutar de su música con los cuidados necesarios.

Tras la demolición del viejo sector de proveeduría, se construyeron locales gastronómico. Esto más una batería de baños, y un nuevo y más amplio edificio de administración. Con dos sectores destinados a la recepción de visitantes y una oficina, en el ingreso al Parque Recreativo.

Además, como obras complementarias se construyó nueva cañería cloacal, sistema de energía eléctrica, y toda la estructura de servicios para su óptimo funcionamiento, como así también un camino de acceso a las cabañas de 300 metros de asfalto, cámaras, pintura, cartelería y señalización, y obras de parquización.