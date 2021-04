Agenda para los santafesinos en la Liga Argentina

Duelos intensos para arrancar el fin de semana, con acción en las tres sedes que se están jugando actualmente por la Liga. La Rioja, Paraná y Lanús se visten de fiesta, con los líderes de cada conferencia saliendo a la cancha.

VILLA SAN MARTÍN - SPORTIVO AMÉRICA

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 14:00 TV: basquetpass.tv

Estadio: Luis Butta (Paraná, Entre Ríos)

Rachas: Villa San Martín está de racha, confirmando su excelente presente en la temporada. Marcha en la segunda colocación con un registro de 8 victorias en 11 presentaciones, detrás y muy de cerca del líder actual del Norte (Unión de Santa Fe con 9-3). El Tricolor ganó los últimos 5 partidos, estira su rica actualidad y en esta sede en Paraná viene de ganarle tanto a Unión en el choque de punteros (64-57) como así también a Colón (94-84).

Sportivo América en tanto hará su primera presentación en la burbuja entrerriana. Llega con un retraso a esta sede por los postivos de Covid-19 que se dieron en los últimos días. Su último antecedente fue el 24 de marzo, con una ajustada derrota ante Unión (74-73) de visitante en el Malvicino y por los interzonales. Los dirigidos por Hugo Luna ganaron la mitad de lo que jugaron: llevan 5 triunfos en 10 presentaciones y necesitan estirar su registro para trepar posiciones.

El dato: A principios de la semana, Sportivo América fue noticia por el anuncio en redes sociales sobre varios de sus jugadores con positivo de Covid-19. Fueron en total seis jugadores del plantel (Pablo Fernández, Alejandro Madera, Francisco López, Franco Pallotti, Leandro Chorvat e Ignacio Juan) que dieron positivo e inmediatamente fueron aislados. La situación fue informada a la AdC, por lo que el equipo rosarino se incorpora a la burbuja recién este sábado.

El plantel rosarino sumó a su rotación al joven Julián Eydallín, proveniente de Libertad de Sunchales. El escolta fue cedido a préstamo a Sportivo América tras su reciente paso por el equipo en Liga Nacional, recordando que los Tigres ya finalizaron su temporada al no alcanzar puestos de playoffs. Debutará este sábado.

Parte médico: Tanto Villa San Martín como Sportivo América no reportaron lesionados para el juego de este sábado.

BARRIO PARQUE - ESTUDIANTES (T)

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 16:30 TV: basquetpass.tv

Estadio: Superdomo (La Rioja)

Rachas: Barrio Parque metió segunda en la sede de La Rioja y este viernes por la tarde sumó un nuevo triunfo. Ya le había ganado a Riachuelo el jueves (78-58) y ayer repitió contra Salta Basket (82-75). Viene de ganar los últimos tres que jugó (antes lo había hecho ante Norte de Armostrong), festejó en 6 de los últimos 7 y se prendió en la zona de vanguardia del Norte: está 4° con récord de 7-3.

Estudiantes de Tucumán es una de las gratas sorpresas de la temporada. El debutante está teniendo una gran campaña, muy atrás quedaron las primeras dos caídas de la temporada, ya que luego levantó su perfil con cinco triunfos al hilo. Ahora bien, esta burbuja en La Rioja la arrancó con victoria (86-61 ante Ameghino), sin embargo ayer viernes perdió contra San Isidro por 69-58. Buscará volver al triunfo sabiendo que se encuentra 3° en la conferencia (7-3 de récord).

El dato: Enorme atractivo entre dos de los equipos que amenaza con saltar a la cima de la tabla. Ya tienen un antecedente, cuando el 24 de febrero se enfrentaron en el Teatro del Parque de Córdoba y fue triunfo visitante para la Cebra por 71-65. Joaquín Noblega brilló con 18 puntos y 6 rebotes aquella noche; mientras que Bernardo Ossela firmó un doble doble (12 tantos más 11 tableros).

Partido que estarán mirando de reojo tanto Unión (puntero del Norte) como Villa San Martín (2°), pero también otros que estarán atentos son Salta Basket (5°) y Ameghino (6°). La disputa por los primeros lugares de la tabla de esta conferencia está tan reñida y hay tan poca diferencia entre los equipos protagonistas, que este duelo entre Parque y Estudiantes mantendrá expectantes a todos.

Parte médico: Tanto Barrio Parque como Estudiantes de no reportaron lesionados para el encuentro de este sábado.

INDEPENDIENTE - COLÓN

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 16:30 TV: basquetpass.tv

Estadio: Luis Butta (Paraná, Entre Ríos)

Rachas: Independiente llega al duelo de este sábado con la misión de festejar y cortar la mala racha. Perdió los últimos tres que jugó: 97-90 contra Central, 73-68 ante Echagüe y 81-66 frente a Unión, los dos últimos en la actual burbuja de Paraná. La última y hasta ahora única vez que pudo festejar fue ante Riachuelo en el duelo del fondo de la tabla.

No es muy diferente la situación de Colón, aunque sí es cierto que se encuentra más arriba en las posiciones. Está 13° en el Norte sobre 16 participantes dentro de la conferencia. Ahora bien, en la presente sede paranaense ya le ganó a Central de Ceres en su primer juego (79-73), aunque el jueves perdió contra un equipo muy aceitado como Villa San Martín (94-84). También irá por la recuperación entendiendo que está en una buena posibilidad de levantarse.

El dato: El antecedente entre ambos fue el 23 de febrero, con cita en el Malvicino de Santa Fe y victoria para el Sabalero por 80-67. Aquella noche, el equipo de Ricardo De Cecco tuvo cuatro grandes exponentes: Carnovale (12 puntos y 5 rebotes), Ignacio Fernández (9 tantos y 15 asistencias), Pedro Bombino (16 puntos) y Dmonta Harris (16 tantos y 8 rebotes).

Parte médico: Tanto Independiente como Colón no reportaron lesionados para el encuentro de este sábado.

ESTUDIANTES (C) - ATENAS

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 16:30 TV: basquetpass.tv

Estadio: Antonio Rotili (Lanús, Buenos Aires)

Rachas: Estudiantes de Concordia viene de conseguir una alentadora recuperación este viernes luego de derrotar a Del Progreso por 72-70. Necesitaba una victoria así el equipo entrerriano, ya que había arrancado la nueva burbuja del Rotili con dos caídas consecutivas ante Depo Viedma y Villa Mitre, derrotas que lo alejaron parcialmente de la lucha por la cima. Ahora buscará seguir de racha para encausarse.

Atenas en tanto comenzó la presente sede en Lanús con los ánimos en alza. Es verdad que venía de tres derrotas consecutivas donde se incluye la caída por el clásico de La Comarca ante Viedma (84-77), sin embargo esta semana sumó dos valiosos triunfos contra Parque Sur (78-54) y Rocamora (87-79) y enderezó su rumbo. Los de Patagones salieron de las últimas colocaciones y empiezan a trepar.

El dato: 13 son los partidos que tiene disputados Estudiantes de Concordia a la actualidad. El elenco de Alejandro Elizalde es el que más partidos jugó en la Sur. ¿Los que menos jugaron? Racing, Gimnasia, Rivadavia y Lanús con 8.

La ausencia de Rodrigo Haag es una sensible baja dentro del equipo concordiense (esguince de tobillo). Justamente Haag venía siendo uno de los mejores exponentes del Verde con una media de 17,4 puntos en los 5 partidos que disputó. No se sumó a la presente burbuja en Lanús, y en varios pasajes se nota que el equipo está sintiendo su ausencia, por el aporte del santafesino pero también pensando en la rotación.

Parte médico: Estudiantes seguirá teniendo la ausencia de Rodrigo Haag por un esguince, mientras que en Atenas no se reportaron lesionados para el encuentro de este sábado.

TIRO FEDERAL - UNIÓN

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 19:00 TV: basquetpass.tv

Estadio: Luis Butta (Paraná, Entre Ríos)

Rachas: Tiro Federal viene necesitando frenar su seguidilla negativa y este sábado tendrá una nueva oportunidad. Y es que perdió los últimos 5 que jugó (80-77 ante Riachuelo, 79-77 contra Estudiantes de Tucumán, 97-93 contra Salta Basket, 92-74 ante Villa San Martín y 81-65 con Echagüe), por lo que deberá ganar para evitar seguir decayendo en la tabla. ¿El último triunfo? Hace más de un mes: el 26 de febrero ante Independiente (66-60).

Unión en tanto viene de ganarle el jueves a Independiente por 81-66 y sigue prendido en la zona de líderes de una Conferencia Norte muy reñida. Es cierto que había arrancado la burbuja con una dolorosa caída ante Villa San Martín (64-57), sin embargo el triunfo ante los santiagueños le devolvió compostura. Llevan 9 victorias en 12 presentaciones y son los actuales líderes del Norte.

El dato: El antecedente reciente favorece a Tiro Federal, ya que el pasado 23 de febrero se midieron en el Malvicino y fue triunfo del elenco de Morteros por 90-83. Mati Borsatti fue el máximo anotador de dicho encuentro con 23, mientras que Andrés Jaime jugó un partidazo con 16 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. No obstante, la balanza se inclinó hacia el lado de unos cordobeses que tuvieron un póquer de lujo: Jorge Banegas (19 puntos y 10 rebotes), David Cabezas (17 tantos y 5 rebotes), Juani Kelly (14 tantos, 6 rebotes y 9 asistencias) y Emi Correa (14 unidades y 6 asistencias).

Parte médico: Tanto Tiro Federal como Unión no reportaron lesionados para el juego de este sábado.

PARQUE SUR - VILLA MITRE

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 19:00 TV: basquetpass.tv

Estadio: Antonio Rotili (Lanús, Buenos Aires)

Rachas: Parque Sur buscará salir de la seguidilla de derrotas que arrastra al momento. Su último triunfo fue el 14 de marzo ante Rivadavia (92-84), en la pasada sede que se jugó en Concepción. No volvió ganar desde entonces, teniendo al día de hoy 4 caídas en fila: 77-75 ante Estudiantes (C), 66-55 ante Del Progreso, 78-54 contra Atenas Patagones y 96-67 frente a Depo Viedma. Deberá recuperarse para no perder posiciones en la tabla.

Villa Mitre en tanto arrancó de forma positiva la presente burbuja en Lanús. Venía de perder ante Progre en el cierre de la pasada sede en Mar del Plata, sin embargo en el Rotili se reencontró con los triunfos y sumó festejos ante Rocamora (82-68) y ante Estudiantes de Concordia (76-70). Se mantiene en lo más alto y buscará ratificarlo con un nuevo triunfo.

El dato: El obrero discret de este Villa Mitre es Ramiro Heinrich, uno de los top 10 en valoración con 21,0 (es el mejor 6° registro en eficiencia) y sin lugar a dudas que aporte en los tableros es determinante, 7° en el rubro general de la Liga con 8,6 de promedio. ¿La otra clave? El capitán José Gutiérrez, que brilla con 6,2 asistencias y es el 5° de mayor registro en este apartado.

Parte médico: Laureano Legaria seguirá siendo baja en el elenco sureño, tras la lesión que sufrió en el pasado juego ante Del Progreso. El jugador regresó a Concepción del Uruguay y se esperan por los resultados de los estudios médicos. Villa Mitre en tanto no reportó lesionados para este sábado.

SALTA BASKET - AMEGHINO

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 19:00 TV: basquetpass.tv

Estadio: Superdomo (La Rioja)

Rachas: Salta Basket había arrancado la actual burbuja con victoria sobre San Isidro (69-55), sin embargo este viernes por la tarde terminó cayendo ante Barrio Parque por 82-75 en un duelo directo y ahora quedó con la necesidad de levantarse lo antes posible. Los Infernales venían de 7 victorias consecutivas y hacían presión en la cima de la tabla de posiciones, pero ahora deberán levantarse de este revés.

Ameghino viene de conseguir una buena recuperación ante Riachuelo este viernes por la noche. Le ganó por 98-90 y así se levantó de la caída que sufrió el jueves contra Estudiantes de Tucumán. Reñida lucha viene teniendo el León por la cima de la tabla, siempre en el lote de vanguardia pero ante rivales directos que no han bajado tampoco sus buenas performance. Ganó 3 de los últimos 4.

El dato: Ya se enfrentaron el pasado 21 de febrero, con victoria para Ameghino por un amplio 83-63. Esa tarde, en el Teatro del Parque de Córdoba, lo mejor de los villamarienses pasó por el tridente compuesto por Abeiro (21 puntos), Torresi (17 tantos y 10 rebotes) y Essengue (10 más 10). Pero claro, Salta no había engranado hasta ese entonces y luego, cuando se terminó de acomodar, encontró una mejor realidad. ¿Qué nos deparará la historia de este sábado?

Parte médico: Tanto Salta como Ameghino no reportaron lesionados para el juego de hoy.

ROCAMORA - DEPO VIEDMA

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 21:30 TV: basquetpass.tv

Estadio: Antonio Rotili (Lanús, Buenos Aires)

Rachas: Rocamora sigue buscando acomodarse en la tabla y en la presente burbuja de Lanús, donde lleva registro de 1-2 al momento. Arrancó con derrota ante Villa Mitre (82-68), luego se recuperó el miércoles contra Del Progreso (82-77), sin embargo ayer cayó contra Atenas de Patagones (87-79). Está posicionado en la zona baja, pero sabe que un triunfo puede catapultarlo a la zona media e irá en búsqueda de ese objetivo.

Depo Viedma en tanto viene muy aceitado y desde que arrancó la temporada ha demostrado gran solvencia. Ganó los últimos cuatro, festejando ante Ciclista (82-80), Atenas (84-77), Estudiantes de Concordia (79-76) y Parque Sur (96-67), los últimos dos en la actual sede de Lanús. Y más allá de tres de estas cuatro victorias que explicamos fueron por pequeño margen, la actualidad del equipo rionegrino es imponente y eso justifica su posición en la tabla.

El dato: Ayan Carvalho es una de las grandes sensaciones de la temporada, siendo el máximo anotador de la Liga con 21,6 puntos de promedio y con una valoración de 23,2. Sin dudas el perimetral atraviesa un año brillante, más allá de que lo han perseguido algunas lesiones en este arranque de torneo, y es por demás gravitante dentro del juego.

Parte médico: Rocamora no presentará lesionados para este sábado. Depo Viedma en tanto seguirá sin Ayan Carvalho.

CENTRAL (CERES) - ECHAGÜE

Día: Sábado 10 de abril

Hora: 21:30 TV: basquetpass.tv

Estadio: Luis Butta (Paraná, Entre Ríos)

Rachas: Central de Ceres buscará recuperarse de la pasada derrota ante Colón del día miércoles (79-73). No han sido unas buenas últimas presentaciones para el aurinegro, que perdió 3 de los últimos 4 y decayó en la tabla, aunque un triunfo lo reposicionará de mejor forma para asaltar los puestos de vanguardia.

Echagüe en tanto ha terminado de engranar y atraviesa un momento muy positivo. Se puede decir que ganó en casa los dos que jugó, ante Independiente (73-68) y Tiro Federal (81-65), sin embargo también hay que sumar el triunfo por los interzonales ante Colón y los antecedentes desde que venció a Ameghino allá por el 12 de marzo. Lleva seis victorias consecutivas y cambió definitivamente su cara respecto al 1-5 con el que había arrancado el año.

El dato: Ambos equipos se enfrentaron el pasado 23 de febrero, con victoria para Central por 86-78 en la primera sede que se disputó en el Malvicino de Santa Fe. En aquel encuentro, los ceresinos tuvieron 4 jugadores en doble dígito de puntos: Daniel Tabbia (21 y 5 rebotes), Gonzalo Guevara (18 más 6 tableros), Alejo Crotti (14 con 7 rebotes) y Milton Vittar (12 más 8 asistencias).

Atentos a Alejo Crotti y Gonzalo Guevara, dos de los mejores argumentos no solo de Central sino de toda la Liga Argentina. El escolta santiagueño, de reconocidísima trayectoria, es el 5° máximo goleador de la temporada con 17,7 puntos; mientras que el ala pivote U23 lo sigue en el 6° lugar con 17,4 unidades.

Parte médico: Tanto Central como Echagüe no reportaron lesionados para este sábado.