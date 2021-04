Empleados denuncian persecución de la Municipalidad de San Carlos Centro

Claudia Poretti trabaja como inspectora de tránsito desde el 2012 y a partir del 2014 pertenece a la planta permanente del municipio de San Carlos Centro. Recibió dos apercibimientos en los últimos meses y su puesto laboral corre peligro. La mujer denuncia persecución por parte de las autoridades.

"La coordinadora general de la Municipalidad -Silvia Godoy- me dice que salga a trabajar de noche sola desde las 22 hasta las 4. Mi medio de movilidad es una moto 110cc. De ahí que le digo que no porque tengo miedo y hay mucha inseguridad a pesar que no es una ciudad tan grande", comenzó su relato Claudia Poretti en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

"Es más, yo trabajé mucho tiempo de noche pero siempre con un inspector, trabajábamos de a dos. En total somos tres inspectores para toda la ciudad, de los cuales trabajamos 6 horas por turno solos, sin ayuda de otro colega. Tengo miedo y no voy a salir a trabajar de noche", enfatizó.

La entrevistada de Cadena OH! contó cómo recibió el primer apercibimiento: "Fue el 19 de diciembre; que se junta un grupito de chicos por un concurso de rap en el anfiteatro, donde le pregunto al secretario de Gobierno para que le consulte al intendente sobre cómo manejarme. Me dijeron que si, que mientras se mantuviera la distancia y el tapabocas, que los deje. A los minutos pasa un señor, y según su visión había mas cantidad de gente y el lunes me reciben con un apercibimiento dada una orden del lado de ellos".

La otra sanción para la empleada municipal fue el 20 de marzo. "A raíz de una lluvia torrencial, decido quedarme en el corralón como lo hacíamos siempre desde hace 5 años. Luego de eso me esperan en la Municipalidad que tenía que responder en 24 horas quién me había dado la autorización para quedarme. Respondo y el 22 de marzo me esperan con una suspensión preventiva por 30 días hábiles. Significa que me puedo quedar cesante el 18 de mayo", puntualizó con angustia Claudia.

En tanto, Andrés Martínez, secretario general de SITRAM, expresó: "La cuestión acá es que en esta Municipalidad, donde se encuentra Juan José Placensotti y coordina Silvia Godoy, pasan estas cosas. Se usan metodologías muy arbitrarias, siempre en desmedro del derecho de los trabajadores. La persecución comienza cuando se pliega a una medida de fuerza en reclamo por el salario, licencias donde la Municipalidad incumple con la paritaria".

"Por resguardarse, le aplican una sanción de 30 días en concepto de suspensión preventiva, que se hace cuando se comete un delito. Esto es totalmente desproporcional. Antes eran 6 inspectores y se fueron de a poco por los maltratos constantes de esta gente. Nosotros estamos viendo el tema de género porque Claudia sufre violencia laboral, en cuanto a las persecuciones, intento de hacerla trabajar de noche. Estamos haciendo la cuestión administrativa y evaluando la cuestión gremial", advirtió Martínez.

El sindicalista afirmó que la perjudicada no es solamente Claudia Poretti. "Hay un grupo de trabajadores que está siendo perseguido constantemente, a los cuales se los busca encuadrar dentro de cesantías y le hacen los procesos administrativos", alertó.

