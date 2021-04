Menos casos que en 2020 pero más internaciones en terapia: la principal preocupación

Con una meseta en los niveles de contagios, las autoridades sanitarias de Santa Fe insisten en que el índice de ocupación en camas UTI marca una realidad crítica que sitúa al sistema de salud provincial al borde de un colapso.

"Estamos atravesando una situación crítica en lo que hace a los cuidados críticos y los cuidados intensivos. En la ciudad de Santa Fe no sólo se recibe a pacientes del departamento La Capital, sino también de localidades vecinas que no cuentan con una complejidad para la atención", reconoció el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, en diálogo con Cadena OH!

Y agregó: "Hoy algo que realmente ocupa y preocupa, es que el impacto que tiene esta segunda ola obliga a una mayor internación en terapia para los pacientes con coronavirus. El rango etario que está siendo afectado es de promedio 54 años. Tenemos menos número de casos que el año pasado y mayor porcentaje de internación, con un porcentaje de ocupación de cama de 90 %".

"Debemos revertir todo lo que es la velocidad de transmisión y de circulación, por ello es importante acatar las medidas que siguen vigentes hasta el 2 de mayo en la provincia de Santa Fe", manifestó el funcionario.

Finalmente dijo que "si hasta ahora el sistema de salud se pudo contener fue porque se expandió en algunos lugares hasta un 700 %. El Gobierno nacional ha puesto un gran esfuerzo en todas las medidas, mandó equipo de salud y envió estrategias de capacitación".

"La provincia se pondrá de pie entre todas la voluntades, siempre y cuando la población acompañe. Con el 44 por ciento de la población objetiva vacunada podemos hacer frente a esta segunda ola de una forma diferente, pero la responsabilidad social es fundamental", aseveró Prieto.

Escuchar también la nota completa: