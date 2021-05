Javkin pedirá que se revea la categorización sanitaria de Rosario

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, planteará ante la Provincia que se reconsidere la nueva categorización que puso a la ciudad bajo "alerta epidemiológica". Además, aseveró que hará un pedido para que se reconsidere la suspensión de la presencialidad en las escuelas.

Para Javkin, los límites departamentales "no pueden ser un factor que determine los corredores sanitarios. Estamos orgullosos de atender a gente de Cañada de Gómez, de Villa Constitución. Nos enorgullece ser un polo sanitario. Pero no es lógico. Rosario está agravado por atender a pacientes de otros lugares. Nos parece justo y claro que esa misma medida se corrija. No nos limitamos a atender por departamentos. Es un error", remarcó.

"No tiene lógica que la primera restricción sean las clases, cuando hay otras actividades habilitadas", expresó el mandatario esta mañana durante una conferencia de prensa, previo al encuentro que mantendrá esta tarde con el gobernador Omar Perotti y otros intendentes de la provincia.

El intendente señaló que el planteo que llevará ante el titular de la Casa Gris es "por la categorización (sanitaria y epidemiológica) por departamentos. Eso nos permitiría corregir la medida sobre la presencialidad en escuelas y de algún modo, ser premiados por ser núcleo sanitario en lugar ser condicionados".

"En las últimas dos semanas la proporción de pacientes covid sobre el resto se duplicó. Adoptamos restricciones para bajar el nivel de casos. Venimos mejorando. Está amesetada la tasa de incidencia. En ese camino tenemos que seguir. Si terminamos la semana con una verificación de esos índices a la baja, nos va a predecir menor ocupación de camas. Mientras tanto, terminamos mayo con más de 200 mil vacunados. Al día de hoy, con 209 mil", agregó.

El titular del Ejecutivo local sostuvo que entre el jueves y viernes próximo tendrán los datos del impacto de las medidas tomadas el 23 de abril. "Ahí vamos a tener un panorama para analizar resultados y restricciones. Con datos en la mano", manifestó.

"No vamos a discutir la alarma sanitaria ni la tensión sanitaria. Sí los factores que deben corregirse. Es una decisión que se tomó desde la lejanía. Vamos a pelear para que eso se corrija y garantizar que los chicos estén en las escuelas", concluyó.

Espacio público

El intendente indicó que en este nuevo marco de restricciones se volverá a los círculos para ocupar el espacio público. Aseguró que al aire libre el límite máximo por burbuja será de diez personas. "Ayer hicimos reparto de tapabocas. En esta situación tenemos que reforzar. No impedir el uso del espacio público porque estamos pidiendo encuentros donde haya ventilación", añadió.

Sobre la movilización de hinchas de Rosario Central previa al clásico, explicó: "El festejo tiene riesgo de contagio alto y tenemos que tomar medidas en ese sentido. Lo que pasó ayer no debió suceder. Hay una responsabilidad como ciudadanos. Es un hecho que escapa a una situación administrativa. Eso requiere de la intervención de Fiscalía y de fuerzas de seguridad".