Cuervas, ante un nuevo reto competitivo

A través de la amistad, fueron construyendo el grupo mediante una estructura estable y necesaria. Se animaron a afrontar nuevos caminos y decidieron aceptar la posibilidad para encarar el desafío de incorporarse a la Asociación Santafesina en el torneo de Segunda División con un proyecto serio, sustentable y sostenible en el tiempo.

Leer también: Cádiz oficializó la compra del ex arquero de Central

Fernanda Presa es una de las referentes del equipo y a su vez, ex entrenadora de Cuervas. La formación se incorporó esta temporada al torneo de Segunda División. “La idea de formar el equipo surge cuando decidimos con mi hermana contactar a todas nuestras ex compañeras de hockey de la infancia. Sabíamos que en su mayoría estaban sin jugar, por cuestiones de la vida, sea por maternidad, estudio, trabajos, o por no darles los tiempos se alejaron del club al igual que nosotras. Decidimos empezar a llamar o escribir una por una de las cuales sabíamos que estaban sin jugar hacía años y también extrañábamos volver a ver, era una buena excusa para encontrarnos”, sostuvo Presa.

El amor por el deporte y las ganas de jugar siguieron más vigente que nunca. “Empezaron los picaditos de los miércoles, de a poco se iban sumando cada vez más y nosotras estábamos felices de reencontrarnos. Éramos todas ex jugadoras del club Universitario y se fueron sumando chicas nuevas también formando un grupo muy lindo”, dijo la delantera.

Fernanda dio precisiones del nombre del equipo y su primera experiencia en la actividad oficial. “Nos sumamos a otra liga con la condición de solo divertirnos, así que era obligatorio ir a entrenar solo si tenían ganas. En ese torneo surgió el nombre de CUERVAS, al ser ex jugadoras del club Universitario en su mayoría las que consolidamos el equipo”.

La química de equipo se notó desde el principio, según la referente de Cuervas. “Empezamos a jugar y nos dimos cuenta lo que amábamos ese deporte, era como si el tiempo nunca hubiera pasado, nos conocíamos de memoria en la cancha, después de tantos años sin jugar y volver a estar juntar de nuevo era todo tan lindo y real. Todo eso fue en 2019”.

A medida que avanzaron, hubo otras perspectivas de juego que como al principio. “Luego, surgió lo de participar en la ASH. Si bien todas en nuestra vida fuimos parte de la ASH, hacía mucho no estábamos en algún torneo y la idea era muy tentadora. Queríamos tener más competencia y el saber que participaríamos con equipos colegas en los que años atrás fueron nuestros rivales es un hermoso incentivo”, sostuvo la jugadora ofensiva.

Por último, Fernanda Presa hizo una evaluación de la competitividad de Cuervas. “Tenemos un nivel lindo, parecidos al de una Reserva. Los objetivos siguen siendo siempre los del principio, somos competitivas y nos encanta ganar como a todas. Sabemos nuestra realidad y es que sin entrenamiento y sin entrenador, es difícil llegar lejos, pero es como decidimos tomar el torneo y lo que más nos interesa es mantenernos unida y divertirnos”.

Leer también: Josep Guardiola: "Agüero se va a jugar con Messi a Barcelona"

El plantel lo integran: Lucia Ceroleni, Pamela Comas, Agustina Di Fazio, Elangeni Gilbert, Nadia Méndez, Sol Morro, Ainelen Oliva, Muriel Oliva, Natalia Planas, Fernanda Presa, Carmiña Presa, Verónica Sauco, Agustina Schenone, Manuela Rodríguez y Natalia Villafañe.

FUENTE: PRENSA ASH