SADOP le reclamó a Perotti "que ponga lo que haya que poner"

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), le enviaron una carta al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, diciendo que en la provincia rige un sistema educativo de anarquía.

La misiva, que lleva la firma de los secretarios generales de SADOP Santa Fe y SADOP Rosario, Pedró Bayúgar y Martín Lucero, respectivamente, dice en uno de sus párrafos: "deberemos asumir la responsabilidad y función que nos corresponde para revertir inmediatamente esta situación de anarquía, y devolverle a la sociedad santafesina la educación de calidad que todos queremos y Santa Fe se merece".

En diálogo con CADENA OH, Bayúgar sostuvo que "la conducción del Gobierno provincial es poco firme y clara" y añadió: "Le pedimos al Gobernador que ponga todo lo que haya que poner y defina cómo es la situación del sistema educativo, a fin de que sea más equitativo".

"Creo que no podríamos tener clases presenciales. Somos equilibristas que no tenemos red; si nos contagiamos, no sabemos a dónde ir porque no hay camas. Sería bastante riesgoso que la educación sea presencial", aseveró.

Para el referente de SADOP, "estamos en una situación en la que no hay más posibilidad de asistencia sanitaria. Me parece que, en estas condiciones, no debería haber clases presenciales; lo prudente sería que la educación sea a distancia, con un Estado que esté presente".

"La mayoría de las veces, la provincia de Santa Fea ha decidido al margen de los dispuesto en el Consejo Federal de Educación. El Gobierno tomó decisiones sin consultar, al menos sobre estas idas y vueltas de las clases", concluyó Bayúgar.

Los primeros antecedentes de la actual situación del sistema educativo provincial, los encontramos en las Escuelas, tanto públicas como privadas, que tuvieron que tomar decisiones por su cuenta, ante la indiferencia o inacción de la conducción ministerial; luego fue el mismo Gobierno provincial que dispuso departamentalizar el sistema provincial, y después hasta distinguió y resolvió en forma diferente para las escuelas urbanas de las rurales o de pueblos de pocos habitantes…, finalmente decidió suspender la presencialidad para algunos, con la asistencia de los docentes a las escuelas, y la continuidad para otros lugares.

Con posterioridad la Ministra de Educación decidió suspender toda la actividad educativa en todo el territorio provincial…, acompañada en el contexto nacional sólo por Rodríguez Larreta de CABA y nadie más…!, todas las provincias continúan o se remiten a la virtualidad, menos Santa Fe.

No fuimos consultados, y podríamos suponer que Amsafe tampoco, pero lo cierto que sin que aparezca en el DNU presidencial ni en el Decreto 700/21 del Gobierno provincial, nos anoticiamos mediante la Circular Nº 12 de la Ministra y la Nº 18 del SPEP que en los tres días hábiles de esta semana estaba suspendida toda la actividad educativa, en todo el territorio provincial, por “indicación de la Sra. Ministra” , según dice el comunicado de Privada.

No nos escandalizamos por una decisión de este tipo, en la Pandemia anterior, la de la Gripe A (H1N1), la entonces Ministra de Educación Élida Rassino decidió la suspensión de la actividad educativa en las Escuelas de la Provincia, fue el 5 de junio de 2009, pero entonces fuimos consultados y acordamos esa medida; obviamente éstos son otros tiempos, otras las circunstancias y diferentes los antecedentes.

No podríamos decir si fue por la suspensión educativa decidida por la Ministra, o si fue por la metodología usada, pero se percibió inmediatamente una suerte de rebelión, de los docentes y de las instituciones educativas.

En general no se entiende la razón de la suspensión, y se insinúa una desconfianza en la prudencia de las decisiones, después de tanta “virtualidad” del año pasado, todos piden por la presencialidad que, en definitiva, es el método educativo ideal o la educación que más queremos.

Esta rebelión de las Instituciones educativas, que por escrito y sin eufemismo le dijeron a la Ministra que continuarían con la virtualidad educativa los días 26,27 y 28, tampoco la vimos como muy positiva, porque no es bueno que cada uno haga lo que quiera, o que los que tienen medios puedan desobedecer a la Ministra y los pobres se queden sin clases, esperando que sus docentes lean los documentos que les sugirió la Ministra Cantero.

Ahora es responsabilidad del Estado provincial recomponer el sistema educativo, integrar a todas/os las/os alumnas/os en una sola educación a la que todas/os puedan acceder como parte de su derecho individual, pero también como construcción equitativa de ese derecho social a la educación reconocido por la Ley de Educación Nacional, la ley democráticamente consensuada en el 2006, la misma que recompuso el sistema educativo nacional después del atropello neoliberal.

Sabemos que tres días no son una vida, pero no podemos asegurar que se agote en ese tiempo el confinamiento hoy dispuesto, por eso deberíamos planificar ya para la próxima virtualidad que deberíamos cumplir desde la semana siguiente, virtualidad establecida por la Resolución 488/21 del Ministerio de Educación, que requerirá que el Estado aporte materiales imprescindibles como así también del apoyo financiero correspondiente al mayor esfuerzo docente.

Párrafo aparte merece la posibilidad concreta de utilizar el Canal de la Provincia 5RTV o la hipotética contratación de otros medios o radios, para acompañar y aportar a la virtualidad educativa, particularmente de aquellos que no cuentan con la conectividad tecnológica necesaria para estos momentos.

En fin, algo ha quedado claro: nadie quiso ni quiere este receso otoñal intempestivo, no consensuado ni pedido, porque no es lo que queremos para educar las/os docentes, ni tampoco es lo que pretende nuestra sociedad santafesina, por lo que cada uno, Estado provincial, empleadores, docentes, alumnos y padres de éstos, deberemos asumir la responsabilidad y función que nos corresponde para revertir inmediatamente esta situación de anarquía, y devolverle a la sociedad santafesina la educación de calidad que todos queremos y Santa Fe se merece.-

Por todo lo expuesto, solicitamos al Sr. Gobernador:

a)Disponga lo prudente y pertinente para que su gobierno retome inequívocamente la conducción del Sistema Educativo provincial, para que ni los estamentos menores del Estado, ni los diferentes actores puedan imponer sus pareceres por sobre lo consensuado y decidido, todo esto con el debido respeto a los Acuerdos paritarios suscriptos y homologados.

b)Aporte todos los instrumentos y recursos para que por sí, o a través de terceros, la virtualidad educativa no quede sólo sobre las espaldas y el denodado esfuerzo de los docentes.

c) Convoque al más amplio diálogo y consenso educativo, para poder brindar la mejor educación a nuestras/os alumnas/os, por lo medios posibles, en estas especiales circunstancias de Pandemia.

d)Oportunamente, en la medida que su Agenda lo permita, nos otorgue una audiencia, a todos estos efectos.

