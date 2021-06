Pablo Guiñazú y las ganas de ser el nuevo manager de Newell's

El Cholo le dijo a un medio cordobés que tuvo una conversación con los dirigentes leprosos y que vería con agrado tomar el cargo de director deportivo. "Es el club que me dio a conocer, que me hizo nacer como profesional y voy a ser un agradecido eternamente", remarcó.

Newell's se quedó sin manager tras la renuncia de Sebastián Peratta. Y mientras la dirigencia endereza el rumbo hacia las elecciones (este domingo se reunirán los candidatos a presidente con Cristian D'Amico), la comisión directiva sabe que tiene que tener total puntería en la designación del nuevo director deportivo.

Es que los últimos torneos fueron muy flojos y es clave definir qué dirección tomará el equipo: si seguirá bajo las órdenes de Germán Burgos o (como parece más factible) van a buscar a otro entrenador. Probablemente, primero definan al manager y luego vayan por otro DT.

Uno de los nombres que más se menciona para el lugar que dejó vacante Peratta es Pablo Guiñazú, ex jugador del club que se retiró en Talleres y que viene de ser ayudante de campo de Alexander Medina. Con el Cholo hablaron y a él le encanta la posibilidad.

"Tuve una conversación telefónica con la gente de Newell's que me llamó. Estuvimos charlando sobre esa función y hay posibilidad pero nada más que eso porque había otros nombres sobre la mesa", dijo en una nota vía streaming con un periodista de Cadena3.

"Al tratarse de Newell's, un club con tanta historia, tan bonito, tan lindo, me sedujo al toque. Porque además es el club que me dio a conocer, que me hizo nacer como profesional. Y voy a ser un agradecido eternamente a ese club", añadió.

De todos modos, Guiñazú aclaró que no es el único en carpeta y que la decisión no está en sus manos: "Que la posibilidad siga latente depende más de Newell's que de uno", recalcó.

El otro nombre que suena es el de Lucas Bernardi. Y hasta en las últimas horas sonó el de Gabriel Batistuta.

