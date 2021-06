Marina Calabró se enojó por el final de TV Nostra

Marina Calabró habló del estrepitoso final de TV Nostra, tras la inesperada renuncia de Jorge Rial. La periodista y panelista del programa se mostró molesta por la manera en la que ella y sus compañeros (Angela Lerena y Diego Ramos) se enteraron, y reveló su charla con la ex figura de América TV.

Entrevistada por Fernanda Iglesias para La Nación, Marina Calabró dijo sobre el final de TV Nostra: "Estoy aturdida".

Luego de manifestar que está "dolida", la periodista, politóloga y presentadora televisiva señaló: "Creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego, ni Angela, ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Además yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final", aseguró Marina, quien no da crédito a lo que ha sucedido.

Tras la decisión de Jorge Rial anunciada en los últimos minutos de la emisión de TV Nostra el pasado viernes, se produjo un quiebre importante entre ellos. Después de aquel sorpresivo momento, Marina no volvió a comunicarse con Jorge. "Todo lo que tenía para decirle ya se lo dije, así que no hay nada más de qué hablar", sentenció.

Fuente: Exitoina