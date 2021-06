Germán Burgos está más cerca de irse de Newell’s

Pese a que todavía Newell’s Old Boys no tiene confirmado a su nuevo director deportivo -todos los cañones apuntan a que será Lucas Bernardi-, las horas de Germán Burgos están contadas en el Parque Independencia.

Leer también: Newell's arrancó una semana con varios puntos a definir

Según contó Conclusión, tras varios días de especulación, en los que la dirigencia le manifestó su disconformidad con el rendimiento del equipo, Burgos sintió esa falta de apoyo de la directiva y eso, sumado a factores futbolísticos, cercenaron sus chances de continuidad.

Es que, a pesar de sus ganas de seguir al mando del equipo, el DT entendió que el club no está en condiciones de hacer un buen mercado de pases, como así también que no iba a poder resolver el problema de extremos de edad que hay en el plantel (jugadores muy jóvenes y jugadores de alta edad).

Al mismo tiempo, por el lado del club ya estaba tomada la decisión de que el entrenador no continúe en su cargo, aunque faltaba resolver el aspecto económico de su salida. Al mismo tiempo, en la semana ya comenzaron a sonar algunos nombres de posibles sucesores, entre los que se encuentran Diego Dabove, Fernando Gamboa y Pablo Guede.

El periodista Daniel Avellaneda informó este martes que “Burgos tomó la decisión de no seguir en Newell’s”, ya que “entendió que no había apoyo de la dirigencia, que no iba a poder hacer el recambio generacional y que el club no tiene dinero para un equipo competitivo”, por lo que “rescinde su contrato de común acuerdo”.

Desde el club todavía no hay ninguna información oficial, pero todos los caminos conducen al mismo desenlace, con Burgos fuera de Newell’s. Este tema podría terminar de definirse hoy mismo.

Días atrás, quien sí efectuó su salida fue el director deportivo, Sebastián Peratta, brindando una conferencia de prensa en la que explicó su gestión y expresó los sinsabores de dejar el club de la manera en que se dieron las cosas.

Entre los candidatos a sucederlo, la opción que más fuerza tiene en este momento es la de un conocido de la casa, Lucas Bernardi, quien ya tuvo pasos en el club como jugador (campeón en 2013) y director técnico (flojo desempeño). Más atrás pero con chances permanecen los ex jugadores leprosos Pablo Guiñazú y Gabriel Batistuta.