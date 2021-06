Ricardo Gareca: "El partido fue parejo hasta el segundo gol de Brasil"

El entrenador argentino de Perú, Ricardo Gareca sostuvo que el partido que finalmente terminaron perdiendo por 4 a 0 frente al local Brasil, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América, "fue parejo hasta que ellos se pusieron 2 a 0, promediando el segundo tiempo".

"La verdad que el partido fue parejo hasta que ellos se pusieron 2 a 0 arriba con el gol de Neymar. Pero hasta ese momento, y sobre todo en el primer tiempo, nosotros también tuvimos opciones para marcar y equilibramos las acciones", opinó Gareca en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro.

"Lo que sucede es que uno sabe de las calidades de un seleccionado como Brasil, y máxime jugando como local, pero esta derrota que no imaginábamos tan amplia en cifras para nuestro debut (en la jornada inicial los peruanos tuvieron fecha libre), no me provoca una decepción, porque los dos últimos goles llegaron en el descuento", apreció.

Y al respecto lo que más valoró el "Tigre" fue "que acá Perú también vino a darle rodaje y experiencia a muchos jugadores jóvenes que necesitan de este roce ante algunos de los mejores jugadores del mundo, porque cuando lo logren el seleccionado va a crecer".

Perú se enfrentará ahora, por la tercera fecha de su grupo, al seleccionado de Colombia, segundo con cuatro unidades, dos menos que Brasil (Venezuela y Ecuador, que hoy tuvo libre, tampoco suman puntos), el próximo domingo a las 21 en el estadio Olímpico, de Goiania.