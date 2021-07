La Liga Profesional se haría cargo de la luz artificial en el estadio 15 de Abril

En lo que se tomó como una reprimenda de Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, como consecuencia que también es el máximo titular de San Lorenzo, que le debe mucho dinero a Unión todavía por las compras de Bruno y Mauro Pittón, se le exigió a Unión colocar dos torres de iluminación provisorias, lo que conspiraría para la continuidad de la obra en el estadio 15 de Abril con normalidad.

El Diario Olé, informa hoy: "Primera fecha, primer pedido. De un lado y del otro. Boca quiere elegir el día. Unión, la hora. Y por eso, la primera fecha de la Liga Profesional 2021, que se disputará el fin de semana del domingo 18 de julio, entre la ida y la vuelta de los octavos de final de Libertadores, aún no tiene fecha ni horario confirmado".

Las obras en Unión se deberán detener dos días antes del partido ante Boca para que se enarbolen las columnas de luz provisorias. Gentileza: Grupo Astori

"En las últimas horas, Boca le solicitó a la Liga que programe el partido ante el Tate para el viernes 16, teniendo en cuenta que el martes 13 y el martes 20 tendrán lugar los dos encuentros de la llave copera con Mineiro, primero en la Bombonera y luego en Brasil. En caso de jugarse el sábado 17, como estaba previsto, el Xeneize tendría un solo día de entrenamiento antes de viajar a Belo Horizonte", agrega el artículo de Olé.

En tanto que luego, aclara: "Unión, por su parte, no tendría problemas en jugar el sábado, ya que este año solo competirá solo competirá en el torneo local. El tema, en Santa Fe, pasa por el horario: el club se encuentra realizando refacciones en su estadio y por ese motivo no puede utilizar las torres de iluminación. Así, el partido debería disputarse íntegramente de día. Es decir, no comenzar mucho más allá de las 15".

Sin embargo, por lo que se pudo conocer, la Liga Profesional le hizo una propuesta a Unión para que que el partido se juegue de noche, y acercó la propuesta para confeccionar una provisoria red de luz en el lado de la tribuna sur, aunque todavía no trascendió si correrá con los gastos. Si esto se impone, el partido ante Boca sería el viernes 16 por la noche, en un horario que sería ideal debido al rating que se espera para dicho enfrentamiento que podría en marcha al Torneo de Primera División.

