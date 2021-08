Enojo de los vecinos por la paralización de las obras del desagüe Espora

Vecinos de barrio San Martín denunciaron la paralización de las obras del desagüe Espora luego que los obreros se retiraran del lugar el pasado viernes, llevándose consigo excavadoras y demás elementos de trabajo, tras advertir que el municipio habría incumplido con el compromiso de pago a la empresa encargada de las tareas.

Sobre calle Espora al 4300, casi esquina Gaboto, un grupo de manifestantes se reunió esta mañana para aclamar su descontento, sobre un territorio anegado por las obras y cercado por bloques de cemento que prohíben el paso.

“Vinieron a trabajar y nos dejaron una ruina. Esto es un desastre, no se puede entrar ni salir del barrio”, dijo una señora, que además afirmó que, para muchos vecinos, resulta casi imposible salir de sus casas.

“Hace tres años están haciendo el desagüe Espora. Venían bien, pero de golpe se cortó todo porque parece que no les han pagado a los obreros. Ya desde hace 20 días los trabajos venían a media máquina y este fin de semana se retiraron para no volver”, agregó al móvil de Cadena OH!.

A las complicaciones, se suma un gigantesco pozo cercano a la escuela de nivel primario e inicial “Gral San Martin N 420”, que pone en peligro a los alumnos que concurren a la institución.

En enero de este año, los vecinos de barrio San José realizaron el mismo reclamo, bajo el objetivo que finalicen los trabajos del desagüe. En aquel momento, los vecinos se congregaron en calle Alberti al 3400 para denunciar una similar dilatación de la obra.