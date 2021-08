Juego clandestino: la jueza Verón volverá a citar al senador Traferri

El senador Armando Traferri no se presentó este lunes a la audiencia imputativa prevista. El legislador está acusado por integrar una organización dedicada al juego clandestino. Al respecto, el jurista Oscar Romera explicó: "No es que Traferri no quiera venir; soy su abogado y le dije que no debía hacerlo".

De todas maneras, la jueza Eleonora Verón adelantó que fijará una nueva fecha y volverá a citarlo. "La audiencia estaba firme y hay que reprogramarla", expresó. Asimismo, sostuvo que "a Traferri no le impediría continuar con las vías recursivas por presentarse a esta audiencia".

En cuanto al pedido de rebeldía que solicitará el fiscal Luis Schiappa Pietra por la ausencia del legislador, la jueza aseguró: "Me sorprende el pedido que hace la Fiscalía por lo novedoso; si se lo declara rebelde no se lo puede volver a citar a la audiencia, por lo que eso sería contradictorio con los intereses de la Fiscalía".

"La fiscalía tiró una bomba cazabobos. Si Traferri se presentaba se le cae un recurso, que es cuestionar la constitucionalidad del fallo de Mascali; y si no lo hacía, en la exposición pública hay una suerte de contumacia, ya que se da a entender que él quiere eludir la acción de la Justicia, cuando en realidad se está sujetando a derecho", sostuvo el abogado.