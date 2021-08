San Vicente presentó novedosa plataforma educativa digital

En un acto desarrollado en la Casa de la Producción de la localidad ubicada al sur del departamento Castellanos, el presidente comunal, Gonzalo Aira, junto a miembros de su equipo de trabajo hicieron el lanzamiento oficial de tres programas. Apuntan a la capacitación, la generación de nuevos emprendimientos productivos y la participación ciudadana.

San Vicente es una localidad en la traza de la RN 34 distante a 180 kilómetros de Rosario. Recientemente fue recategorizada como ciudad. Durante el acto, el presidente comunal explicó que “esta recategorización -de pueblo a ciudad- no es un simple título. Sino que debe animarnos a innovar y generar nuevas propuestas educativas para los ciudadanos”.

Actualmente hay más de 20 tutores que no solamente ya tienen un extra en su salida laboral. Sino que podrán capacitar a personas de la comunidad y de la región.

“Esto se fundamenta en temáticas tan importantes como la educación y el acompañamiento integral del alumno. También el emprendedor enmarcados bajo una mirada joven, con una estructura de participación ciudadana temprana”, remarcó el jefe comunal.

Proyección

Luego de una explicación apoyada en una proyección sobre el funcionamiento de la nueva plataforma, la encargada del Punto Digital, Romina Neiff, explicó que en 2020 la comuna comenzó implementando el programa Santa Fe Capacita en una plataforma proporcionada por el Ministerio de Trabajo de la provincia. “En ese entonces observamos que las personas que recién accedían se encontraban con algunas complejidades en su uso y decidimos mejorar la propuesta”, explicó Neiff.

Fue ahí cuando surgió la idea de generar una plataforma propia que hoy es de San Vicente y que además brinda estas herramientas a todas otras localidades. Esta plataforma es una versión educativa que permite acceder a un espacio estructurado e intuitivo donde es sencillo encontrar las clases, los foros de discusión, las noticias y cómo contactarse con los demás.

“Tenemos aulas ilimitadas en la plataforma que, además, implica contar con un recurso que en tiempos de pandemia nos abrió la puerta para poder capacitar a la gente de San Vicente en un primer momento y luego ampliarlo a otros pueblos”, dijo.

Una de las ventajas es que lo tutores pueden generarse en la localidad porque no se trata de un paquete ya elaborado, sino que los cursos que se dictan son escritos en su totalidad por autores sanvicentinos. “Eso nos asegura poder crear un puesto de trabajo genuino y no solo posibilitar descubrir el mundo de la tutoría virtual sino también de crear un producto que para ellos será un aliado, ya que no solo lo utilizarán en esta plataforma sino también en otras similares o en otras propuestas semipresenciales o presenciales”, explicó Neiff.

El éxito de la plataforma fue inmediato. En principio la comuna había contratado un hosting para 250 usuarios, que en menos de un mes hubo que duplicar y en este momento ya fue ampliado para mil usuarios. “Actualmente estamos elaborando líneas de seguimiento de los cursantes para que nadie quede en el camino”, explicó la encargada del Punto Digital.

Fomento a emprendedores locales

Por su parte el secretario de Producción, Ariel Bauducco, explicó aspectos sobre la concreción del proyecto de La Casa de la Producción. “Es una idea surgió hace unos años para tener un lugar para la producción sanvicentina y que hoy reúne en un mismo espacio físico al Punto Digital, la Comisión de Industria, el Centro Comercial y el Centro Contratista de Máquinas Agrícolas”, expresó.

“Mientras nos fuimos adaptando al contexto de pandemia, surgieron necesidades que pudimos empezar a resolver desde este espacio. Con esas instituciones estamos haciendo un trabajo mancomunado dentro de un proceso de desarrollo territorial”, explicó Baducco.

En cuanto al programa “San Vicente Emprende”, Bauducco contó que está destinado a brindar asesoramiento y herramientas a los emprendedores locales existentes. También a todos aquellos con proyectos para desarrollar en San Vicente. “La idea es reforzar los emprendimientos en marcha, mantener un registro de emprendedores locales donde podrán buscar información necesaria para sus actividades. A su vez se está desarrollando un programa de capacitación destinado a la mejora en la productividad”.

Además, se planificó un programa de tutorías junto a los alumnos y profesores del Instituto Terciario. Será para brindar mejoras en planes de negocios y para armar proyectos con posibilidad de financiación por parte de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos. “Es una herramienta muy importante para dar un empuje a quienes comienzan con un emprendimiento”, finalizó Bauducco.

Para los jóvenes

Por último, Verónica Giussani, presentó el programa “San Vicente Joven”. Busca la participación temprana de los jóvenes y adolescentes en la generación de políticas públicas.

“En el proceso que iniciamos de transformación de pueblo a ciudad, empezamos a generar acciones para incluir a la juventud. Una de ellas es la creación de un equipo multidisciplinario de investigación. Tiene como objeto de recuperar a aquellos jóvenes sanvicentinos profesionales que se formaron en otras ciudades. O que desarrollan sus actividades aquí para detectar problemáticas y poder darles solución”, enumeró.

En este marco se presentó el programa “Ideas que Transforman” con una mirada para “construir futuro. Será mediante el potenciamiento del espíritu emprendedor y de progreso que tiene la localidad. Esto tiene que ver con un programa de financiación de proyectos innovadores y creativos que apuntan al desarrollo de la ciudad”, dijo la funcionaria.

Está destinado a personas de 15 a 25 años, bajo una modalidad de concurso. Los participantes tienen que conformar equipos con un mínimo de cuatro personas -donde al menos uno de ellos debe ser mayor de edad- para poder presentar los proyectos. Ahí acceder a la financiación y luego de ser seleccionados, sean ellos quienes los desarrollen.

Los proyectos pueden abarcar aspectos de arte y cultura, empleo y capacitación. También inclusión social, desarrollo emprendedor y medioambiente, entre otros. Las propuestas serán evaluadas por un jurado local enmarcado según las temáticas. Los dos proyectos que sean seleccionados serán financiados por la comuna que además, colaborará en el asesoramiento de los ganadores.