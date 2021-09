Rodenas: "Después del 12 de septiembre habrá unidad del peronismo en Santa Fe"

Dos listas disputarán la interna del peronismo en la provincia de Santa Fe durante las próximas elecciones PASO legislativas. "La Santa Fe que Queremos" y "Celeste y Blanca", son los dos espacios que competirán en los comicios.

Alejandra Rodenas, actual vice-gobernadora en uso de licencia y precandidata a senadora nacional por la primera nómina, adelantó que más allá del resultado electoral, después del 12 de septiembre "habrá unidad del peronismo en Santa Fe".

"Por supuesto que después del 12 de septiembre va a haber unidad del peronismo en Santa Fe. En lo que concierne a la Santa Fe que Queremos vamos a honrar el sentido cabal de la interna", argumentó la dirigente en diálogo con Sin Mordaza TV.

Asimismo, respecto a su postulación, aclaró: "Pedí licencia en la vice-gobernación porque tengo el reemplazo constitucional garantizado por el senador Rubén Pirola. De todos modos, hay que recordar que cuando me sometí a la voluntad popular en el 2017, en la interna con Agustín Rossi, renuncié al Poder Judicial. Si los trabajadores y trabajadoras no tienen red, ¿por qué la tenemos que tener nosotros?. Recuerdo que cuando fui a presentar la renuncia a la Mesa de Entrada de Tribunales me miraron porque no había habido casos de esa naturaleza. Era un gesto ético que había que tener, aunque podría haber pedido una licencia".

Recorridas de campaña, contexto pandémico y escenarios distópicos

Por otro lado, la precandidata refirió al particular escenario que se presenta en lo que concierne al proceso y la campaña electoral, en el medio de una pandemia mundial que se cobró la vida de casi 5 millones de personas en todo el planeta.

Sobre ello, Rodenas aseveró que desde el 2017 dio "todas las vueltas necesarias a la provincia para escuchar y para traernos imágenes imborrables de nuestra provincia. Cuando uno recorre aparecen las asimetrías históricas, las deudas en materia de infraestructura".

Y agregó: "Estamos saliendo de una de las tragedias más grandes que vivió la humanidad y de uno de los escenarios más distópicos que se vivió: una pandemia universal. Sin embargo, desde el Senado provincial pudimos lograr que los 19 departamentos tuvieran su voz representada. Esto tiene que ver con dos hitos importantísimos: nosotros recibimos una provincia endeudada con serias dificultades de hacer frente a la pandemia, y en un mundo que salió a comprar insumos cuando no los había. Allí quedó claro otra asimetría, países ricos que accedieron más rápidamente a las vacunas y países pobres que tuvieron que buscar las vacunas con mayor dificultad. Hoy tenemos índices de inoculación fenomenales".

La gestión del Gobierno nacional

Inclusive, la exdiputada nacional aprovechó para defender la gestión del Gobierno nacional en el contexto de la pandemia y reconoció que "hoy, a un año y medio ya estamos hablando de recuperación económica, tenemos la población objetiva vacunada y no vimos las fotos de lo que fueron los países del primer mundo con gente de sin asistencia".

"Estábamos en un país en que se le hipotecó la vida a los ciudadanos por cien años, ¿cómo le podemos pedir a un gobierno en pandemia que resuelva todo en un año y medio?. Las críticas de la oposición me preocupan, por lo básicas que son y por la ausencia de propuestas alternativas. Veníamos de tener una secretaría de Salud en lugar de una ministerio", sentenció la exjueza.

Propuestas de campaña

Finalmente, Rodenas puntualizó las principales iniciativas que proponen desde el espacio y destacó: un proyecto de aguinaldo para monotributistas y una ley de mercados centrales.

Además, ponderó propuestas sobre un impulso con proyectos impositivos para el norte provincial y nuevas Universidades en Venado Tuerto y Reconquista.

"La ciudadanía está un poco atónita. Este escenario exige una reconsideración de cuales son las necesidades sociales, y la gente no merece las campañas que se sostienen en slogans, agravios o ataques", culminó la precandidata.

