Tras la final de la Copa América, Argentina visita a Brasil por las Eliminatorias

La Selección Argentina visitará este domingo a Brasil, por la sexta fecha -postergada- de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además del atractivo que siempre tiene el clásico del fútbol sudamericano, potenciado por cracks como Lionel Messi y Neymar, será más especial aún por tratarse del primer cruce desde que la Albiceleste le ganó la final de la Copa América a la Canarinha en el Maracaná, en julio pasado.

Los dos llegan invictos en el camino hacia el próximo Mundial, aunque el dueño de casa tiene puntaje ideal y los dirigidos por Lionel Scaloni suman tres empates. Sin embargo, los locales padecen algo que la visita no: 12 bajas, entre ellas de las principales figuras de la Premier League, tras la negativa a ceder futbolistas por el Covid-19. A ellos también se pliega Marquinhos, compañero de Messi en PSG, suspendido por acumulación de tarjetas.

Todo indica que la Albiceleste jugaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

El probable equipo de la Selección de Brasil vs. Argentina

Tite, en cambio, debe rearmar el rompecabezas en un contexto difícil por bajas masivas. Weverton; Danilo, Militão, Miranda, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães o Gerson, Lucas Paquetá; Vinícius Junior o Éverton Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa podrían ser los once, de acuerdo a lo que paró en el 1-0 vs. Chile del jueves.

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Brasil, cuándo y dónde

Fecha: Domingo 5 de septiembre de 2021

Horario: 16.00

Estadio: Arena Corinthians, San Pablo

TV: TyC Sports.

Arena Corinthians

El partido será transmitido por TyC Sports y la TV Pública. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro en el sitio web www.tycsports.com.

Selección Argentina vs. Brasil ONLINE: cómo ver en PC, celular o tablet

Se puede ver también ONLINE desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de TyC Sports Play. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!

Los que tienen que cuidarse de las amarillas en la Selección Argentina

Hay nueve futbolistas con una amonestación y, en caso de recibir amarilla contra Brasil, se perderían el duelo del jueves contra Bolivia en el Monumental. Ellos son:

Nicolás Tagliafico

Exequiel Palacios

Gonzalo Montiel

Rodrigo De Paul

Giovani Lo Celso

Nicolás Otamendi

Germán Pezzella

Lucas Martinez Quarta

Nicolás González

No habrá público en Brasil - Argentina

El estado de San Pablo había autorizado la presencia de 12.000 'torcedores', pero la CBF confirmó que no habrá venta de entradas y apenas 1.500 invitados presenciarán el clásico sudamericano por las Eliminatorias.

El último Brasil - Argentina: 1-0 en el Maracaná y la Copa América inolvidable

Historial y datos de Brasil vs. Argentina

Jugaron 108 partidos

Brasil ganó 42

Argentina ganó 41

Empataron 25

Disputaron 8 encuentros por Eliminatorias Conmebol. Brasil cuenta con un invicto de 4 partidos (2PG-2PE) y nunca perdió en condición de local en el clásico sudamericano (3PG-1PE). El último triunfo de Argentina ante la Verdeamarela fue en las Eliminatorias para Alemania 2006: 3-1 (Hernán Crespo x2 y Juan Román Riquelme; Roberto Carlos).

Volverán a enfrentarse luego del cruce en la Final de la Copa América Brasil 2021 cuando Argentina se coronó campeón con el gol de Ángel Di María. De ganar, el seleccionado argentino igualará el historial general ante Brasil con 42 victorias por lado y 25 empates en 109 enfrentamientos.

Duelos de únicos invictos en Eliminatorias Conmebol. Brasil (21 pts.) y Argentina (15 pts.) llevan la delantera en la clasificación a Qatar 2022. La Canarinha reúne puntaje ideal (7 PG), encabeza la tabla de goles (17) y cuenta con la valla menos vencida (2 goles recibidos). La Albiceleste lidera los listados de disparos (101), tiros de esquina (38) y faltas recibidas (116).

Lionel Messi (Argentina) y Neymar (Brasil) son los jugadores con más situaciones de gol en las presentes clasificatorias (29 y 23 respectivamente).

Justo cuando Messi se bajó del micro para realizar el breve trayecto hacia la puerta del hotel en el que se aloja la Selección en Brasil, un pequeño se filtró entre la seguridad, saltó las vallas y llegó muy cerca del 10, hasta ser frenado por otro grupo de empleados de seguridad del hotel. Sin embargo, Leo pidió que lo dejaran y accedió a sacarse la foto con Rogerio, un niño de 12 años fanático suyo.