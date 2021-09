Salones de eventos y boliches de Santa Fe se despegan de la prueba piloto de Rosario

Representantes de salones de eventos y boliches de Santa Fe aseguraron que buscarán la habilitación de la actividad bajo un funcionamiento con protocolos propios, en tanto consideran que los aplicados en Rosario, donde se realizó la primera prueba piloto de baile habilitado en la provincia, no resultan “útiles ni posibles de aplicar”.

A principios de marzo, el sector presentó ante el Concejo un documento con las normativas para la puesta a prueba de cumpleaños de 15, el cual estipulaba, entre otros, un aforo de 120 personas, un porcentaje de personas vacunadas y su realización dentro de los horarios permitidos.

El proyecto, “cumplía con protocolos, al igual que otros lugares habilitados. Sin embargo, no fue tenido en cuenta por el municipio que, recién la semana pasada, después de un año y medio sin poder trabajar, se comprometió a establecer un inicio de la actividad”, indicó Alejandro Caveggia, representante de salones de eventos de Santa Fe, al aire de Cadena OH!.

“Cuando observamos que estaba prácticamente liberada la zona de playas, de islotes y quintas, que Santa Fe bailaba en todos lados excepto en los lugares oficiales, presentamos un protocolo que no fue tratado. Únicamente un tonto puede decir que, con los salones de fiesta cerrados, se terminó el baile. Ante esta situación, la dirigencia nunca entendió que la legalidad pulveriza la clandestinidad”, sentenció Caveggia.

Respecto a la posibilidad de replicar la modalidad piloto que se realizó en Rosario, el cual contempló una prueba de PCR antes y después del evento, el baile en burbujas y alrededor de la mesa, junto a veedores para garantizar su correcta aplicación, Caveggia desestimó tajantemente poder emularlo en la capital provincial: “Se trata de un protocolo poco útil e imposible de realizar”, dijo.

“Los protocolos de Rosario no los vamos a tomar ni a poner en práctica. No tenemos un peso, estamos en la ruina y no vamos hacer inversiones sanitarias que en otros lugares no hay. Vos vas a un restaurante y ni siquiera hay una persona limpiando los baños. Nosotros tenemos protocolos de limpieza, personal antes, durante y después del evento, con catering que, por lo general, se producen en otro lugar lo que evita acumulación de personas. Nosotros hemos sido estigmatizados como los únicos que podemos contagiar el virus”, aseguró.

