Mauricio Pochettino: "Lo mejor para Messi era salir"

El entrenador de París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, explicó hoy que el cambio de Lionel Messi se debió a la lesión en la rodilla izquierda y que su "prioridad" es la salud de los jugadores.

En la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Metz, como visitante, Pochettino fue abordado por la salida de Messi en el partido del pasado domingo ante Olympique de Lyon y explicó que el cambio fue por la lesión en la rodilla izquierda confirmada por el último parte médico.

"El club ya hizo el comunicado sobre lo que tiene 'Leo', está clara la situación. Nosotros observamos a todos los jugadores y vimos que se estaba chequeando la rodilla y que hizo gestos. Con esa información decidimos cambiarlo", manifestó Pochettino, quien elogió la actuación de Messi en su debut en el Parque de los Príncipes.

"Estábamos contentos con su juego y su rendimiento, hizo una buena primera parte y solo le faltó marcar el gol", destacó el santafesino.

Consultado por la repercusión que tuvo su decisión, Pochettino dijo que no le sorprendió y remarcó que su "prioridad" es la salud de sus dirigidos.

"Entiendo la situación y la acepto. No me causó ni más ni menos sorpresa. La prioridad es el bien y la salud del jugador. Con la información que teníamos pensamos que lo mejor para Messi, después de 75 minutos, era salir", subrayó.

Y, sobre la reacción de Messi al salir, agregó: "un gran campeón quiere estar siempre en el campo y es entendible. Estoy tranquilo, es normal que sucedan este tipo de cosas".

En la previa de la conferencia de prensa, el club difundió el parte médico en el que informó que Messi se sometió hoy a una resonancia magnética que arrojó una contusión ósea en la rodilla izquierda.

Si bien no lo confirmó y aún no salió la lista de convocados, Messi no jugará mañana ante Metz, como visitante, ya que en 48 hora se realizará nuevos estudios para monitorear la evolución de ese golpe.