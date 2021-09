Cristian Lema contra el árbitro de Newell's vs Huracán

Huracán venció a Newell's por 1-0, como visitante en el Parque Independencia, en un duelo que tuvo un final caliente: Cristian Lema explotó contra el árbitro Fernando Echenique al finalizar el encuentro.

El defensor de la Lepra encaró directamente a la terna arbitral, enojado con el juez principal, mientras algunos compañeros (Fernando Belluschi, entre ellos) intentaban calmarlo.

"Él es árbitro. 'Sos un desastre', me dijo. Me lo dijiste. ¡Me lo dijiste!", expresó, señalando directamente a Fernando Echenique. Y añadió: "'Sos un desastre...' ¿Y ustedes qué son? Todas las fechas, papá. Y no salgo a hablar de los árbitros yo".

En una de las polémicas del encuentro, la Lepra reclamó un penal sobre Justo Giani, sobre el final del encuentro. Sin embargo, el árbitro consideró que no hubo infracción. Y el Globo se llevó los tres puntos del Parque Independencia, con un tenso momento entre Lema y Echenique...