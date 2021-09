Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se van de vacaciones separados

En su ciclo de El espectador (CNN Radio) Ángel de Brito suele hacer impactantes revelaciones que nada tienen que envidiarle a su trabajo en TV. Este miércoles, el periodista contó que, tras tenso cruce del martes en La Academia, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se tomarán vacaciones desde este jueves, aunque con rumbos diferentes.

“Cada uno hace un viaje con sus respectivos hijos. Tinelli se va al sur y Guillermina a la otra punta del país: a las Cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones”, le dijo Ángel a Pía Show en el ciclo radial. “Guillermina se va con todos sus hijos menos con Lolo, que se va con su padre y sus otros hermanos”, aclaró el conductor, que habló sobre el episodio que presenció en La Academia.

“Guillermina me gusta mucho. No me gustó lo de ayer con Tinelli, pero tiene carácter y piensa lo que hace y dice. Me siento identificado. No tenía ganas de desfilar y me parece bien que no lo haya hecho”, reconoció, antes de explicar por qué el conductor decidió tomarse vacaciones. “Es muy difícil coordinar tanta gente y tanto movimiento en la pista de ShowMatch. Se trabaja con una superproducción por más que muchos la critiquen”, concluyó.

